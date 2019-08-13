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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 16 | 30 Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 16:30 (Di martedì 13 agosto 2019) Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS SI STA IN CODA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE Roma SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI AD ANGUILLARA SI RALLENTA IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NEI DUE SENSI DI MARCIA A RONCIGLIONE RALLENTAMENTI SULLA STRADA PROVINCIALE CIMINA, ALL’ALTEZZA DI MONTE CALDERONE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA CASSIA A CAPRANICA DI VITERBO TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA BRACCIANESE NEI ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #13-08-2019 - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 15:30: VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 15.20… -

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