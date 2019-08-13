romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 09:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #13-08-2019 -
Dalla Rete Google NewsSicurezza: Salvini, 'Fico e M5S bloccano emendamenti per forze ordine' - Affaritaliani.it
Sicurezza: Salvini, 'Fico e M5S bloccano emendamenti per forze ordine' Affaritaliani.it
Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Se c'è qualcosa che mi ha fatto incazzare oggi non sono i soldi russi ma sono a fianco di quei parlamentari della Lega che hanno ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA DOVE, PER LAVORI A CURA DI ANAS, TROVIAMO CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL RomaNO VERSO Roma. QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO POI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZONI. ANDIAMO PIU’ A SUD A FORMIA DOVE TROVIAMO CODE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUNA NOVITÀ DI RILEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZONI. ANDIAMO PIU’ A SUD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUNA NOVITÀ DI RILEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZONI. ANDIAMO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, COMPLICI ANCHE LE PARTENZE PER LE VACANZE ESTIVE. ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, COMPLICI ANCHE LE PARTENZE PER LE VACANZE ESTIVE. ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, COMPLICI ANCHE LE PARTENZE PER LE VACANZE ESTIVE. ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, COMPLICI ANCHE LE PARTENZE PER LE VACANZE ESTIVE. ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI PIU’ A SUD LUNGHE CODE DA GAETA A FORMIA CON RIPERCUSSIONI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI PIU’ A SUD LUNGHE CODE DA GAETA A FORMIA CON RIPERCUSSIONI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE, AL MOMENTO SUL RACCORDO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA Roma-FIUMCINO INVECE LA CIRCOLazioNE E’ INTENSA LUNGO TUTTO IL LITORALE LAZIALE PARTIAMO SALLA VIA AURELIA CODE A TRATTI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE SULLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORA, VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E’ STATA RIAPERTA LA RAMPA DELLO SVINCOLO Roma-FIUMICINO SULLA CARREGGIATA INTERNA SULLA VIA PONTINA, UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE Roma E SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL SECONDO CANCELLO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E’ STATA RIAPERTA LA RAMPA DELLO SVINCOLO Roma-FIUMICINO SULLA CARREGGIATA INTERNA SULLA VIA PONTINA, UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE Roma E SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL SECONDO CANCELLO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO IN INTERNA CHIUSA LA RAMPA DELLA Roma-FIUMICINO SONO IN CORSO LEOPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO CODE TRA OSTIENSE E Roma-FIUMICINO MENTRE SI SONO CONCLUSE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEI VVFF SULLA VIA PONTINA MA A CAUSA DEL FUMO CHE RIDUCE LA VISIBILITA’, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO IN INTERNA CHIUSA LA RAMPA DELLA Roma-FIUMICINO SONO IN CORSO LEOPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO CODE TRA OSTIENSE E Roma-FIUMICINO MENTRE SI SONO CONCLUSE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEI VVFF SULLA VIA PONTINA MA A CAUSA DEL FUMO CHE RIDUCE LA VISIBILITA’, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE DOVE PER UN INCENDIO DIVAMPATO IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO Roma-FIUMICINO CHIUSA AL MOMENTO, LA RAMPA IN USCITA PER LA Roma-FIUMICINO ALTRO INCENDIO, QUESTA VOLTA SIAMO SULLA VIA PONTINA, SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO, CODE DA VIA MONTED’ORO ...