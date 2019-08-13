romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 08:45: VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 08:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 08:15: VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 07:20… -
Dalla Rete Google NewsGoverno: Renzi, 'da Pd subito mozione sfiducia a Salvini, M5S lo salva?' - Affaritaliani.it
Governo: Renzi, 'da Pd subito mozione sfiducia a Salvini, M5S lo salva?' Affaritaliani.it
Roma, 18 lug. (AdnKronos) - "C'è una cosa da fare, subito: presentare una mozione di sfiducia a Salvini. Se i Cinque Stelle la votano, finisce l'esperienza del ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, COMPLICI ANCHE LE PARTENZE PER LE VACANZE ESTIVE. ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, COMPLICI ANCHE LE PARTENZE PER LE VACANZE ESTIVE. ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI PIU’ A SUD LUNGHE CODE DA GAETA A FORMIA CON RIPERCUSSIONI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI PIU’ A SUD LUNGHE CODE DA GAETA A FORMIA CON RIPERCUSSIONI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE, AL MOMENTO SUL RACCORDO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA Roma-FIUMCINO INVECE LA CIRCOLazioNE E’ INTENSA LUNGO TUTTO IL LITORALE LAZIALE PARTIAMO SALLA VIA AURELIA CODE A TRATTI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE SULLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORA, VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E’ STATA RIAPERTA LA RAMPA DELLO SVINCOLO Roma-FIUMICINO SULLA CARREGGIATA INTERNA SULLA VIA PONTINA, UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE Roma E SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL SECONDO CANCELLO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E’ STATA RIAPERTA LA RAMPA DELLO SVINCOLO Roma-FIUMICINO SULLA CARREGGIATA INTERNA SULLA VIA PONTINA, UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE Roma E SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL SECONDO CANCELLO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO IN INTERNA CHIUSA LA RAMPA DELLA Roma-FIUMICINO SONO IN CORSO LEOPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO CODE TRA OSTIENSE E Roma-FIUMICINO MENTRE SI SONO CONCLUSE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEI VVFF SULLA VIA PONTINA MA A CAUSA DEL FUMO CHE RIDUCE LA VISIBILITA’, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO IN INTERNA CHIUSA LA RAMPA DELLA Roma-FIUMICINO SONO IN CORSO LEOPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO CODE TRA OSTIENSE E Roma-FIUMICINO MENTRE SI SONO CONCLUSE LE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEI VVFF SULLA VIA PONTINA MA A CAUSA DEL FUMO CHE RIDUCE LA VISIBILITA’, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE DOVE PER UN INCENDIO DIVAMPATO IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO Roma-FIUMICINO CHIUSA AL MOMENTO, LA RAMPA IN USCITA PER LA Roma-FIUMICINO ALTRO INCENDIO, QUESTA VOLTA SIAMO SULLA VIA PONTINA, SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO, CODE DA VIA MONTED’ORO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE DOVE PER UN INCENDIO DIVAMPATO IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO Roma-FIUMICINO CHIUSA AL MOMENTO, LA RAMPA IN USCITA PER LA Roma-FIUMICINO ALTRO INCENDIO, QUESTA VOLTA SIAMO SULLA VIA PONTINA, SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO, CODE DA VIA MONTED’ORO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCENDIO DIVAMPATO IN COMPLANARE SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO Roma-FIUMICINO CON RIPERCUSSIONI PROPRIO SULLA Roma-FIUMICINO SULLA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS CI SONO CODE TRA IL BIVIO DI PRATICA E VIA MONTE D’ORO, IN DIREZIONE LATINA MENTRE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO CODE PER LAVORI TRA VICOVARO E ARSOLI E TRA CARSOLI E TAGLIACOZZO IN DIREZIONE L’AQUILA RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN INTERNA NEI PRESSI DELLA PRENESTINA CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E MONTE D’ORO IN DIREZIONE POMEZIA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E COLLE ROMITO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO CODE PER LAVORI TRA VICOVARO E ARSOLI IN DIREZIONE L’AQUILA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN COMPLANARE TRA IL RACCORDO E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE IN COMPLANARE TRA IL RACCORDO E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA VILLAGGIO TOGNAZZI E COLLE ROMITO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE A TERRACINA CODE SULLA VIA ...