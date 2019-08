Vi racconto cosa vuol dire investire in una società di Elon Musk : Chi ha investito nelle società di Elon Musk deve badare alle prospettive, ai fondamentali finanziari e a quelli delle proprie coronarie. “È un genio, anche se alcune sue uscite possono essere non adeguate”. Marco Valta sa cosa vuol dire perché ha puntato su Space X. Come ha fatto anche con Lime, AirBnB, la fintech Revolut, Snap prima che si quotasse. Da BravoAvia ad AirBnB Laureato in economia e commercio, un master a Berkeley, Valta è partito ...

Vi racconto cosa è successo! Matteo Viviani - la foto della Iena dall’ospedale preoccupa i fan : Avrebbe potuto non scrivere nulla, non condividere la foto e invece ha deciso di farlo sapere a tutti: Matteo Viviani ha pubblicato sui social uno scatto che lo ritraeva in ospedale. L’immagine era accompagnata da una breve didascalia che recitava: “Piccolo pit stop tecnico ragazzi…non preoccupatevi, non morirò. Poi vi spiego, giuro!”. Inutile dire che nonostante le rassicurazioni, i tantissimi fan dell’inviato e conduttore de ‘Le Iene’ si sono ...

Youtuber di successo da bambine : cosa significa crescere “in diretta”. Su Sky torna “Il racconto del reale” : cosa significa diventare Youtuber di successo sin da bambine? crescere dentro la potenza e i limiti dei social network, proiettando i propri successi e fallimenti nelle reazioni immediate dell’online? Prova a raccontarlo con uno sguardo inedito sul fenomeno Marghe e Giulia, crescere in diretta, docufilm in onda domenica 14 luglio alle 21.15 in esclusiva su Sky Atlantic e Sky TG24. Il doc fa parte de Il racconto del Reale, il ciclo che ogni ...

“Vi racconto cosa è davvero successo quella sera nella gabbia delle tigri” : “La storia raccontata dai giornali è totalmente diversa dalla realtà. Le uniche persone che possono sapere realmente come sono andati i fatti sono quelle che erano presenti, quindi non capisco come persone che non si trovavano nemmeno nei paraggi si possano permettere di dare delle versioni dei fatti, parlare di dinamiche, quando non c'erano. Tanti articoli che sto leggendo in questi giorni non capisco nemmeno dove possano tirarle fuori certe ...

Esplosione Stromboli - il racconto dei turisti : “Iddu ci ha fatto paura - ma l’ultima cosa da fare è andare verso il mare” : “Ieri effettivamente abbiamo avuto un po’ di paura: ma abbiamo scelto di restare e, se non ci sono altri eventi paurosi, porteremo a termine la nostra vacanza fino all’otto luglio“: lo ha raccontato Zelda De Lillo, romana, a Stromboli assieme al compagno e al suo cane, tra i tanti turisti presenti sull’Isola dopo l’Esplosione di ieri. “Il cane stranamente ieri non ha avuto paura, è stato sempre accanto a ...

Storica grandinata in Messico - il racconto dell’apocalisse : “Mai vista una cosa del genere” : Continuano a Guadalajara, in Messico, i lavori di forze dell'ordine e protezione civile in seguito alla Storica grandinata verificatasi tra sabato e domenica notte nella capitale dello stato di Jalisco. Molti i danni materiali, con decine di auto distrutte e il ghiaccio entrato nelle case. Ma associare il fenomeno ai cambiamenti climatici sarebbe un errore: la spiegazione dell'esperta.Continua a leggere