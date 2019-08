Verratti | “Gli insulti a Neymar? I tifosi pagano il biglietto Fanno quello che vogliono”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2019) Qualche giorno fa è emersa pubblicamente (con le parole di Leonardo) l’impossibilità di ricucire lo strappo trae il Psg. Le conseguenze non si sono fatte attendere. Domenica, durante la partita contro il Nimes, per la quale il brasiliano non era stato convocato, sulle tribune del Parco dei Principi è esplosa la contestazione contro il giocatore. Diversi gli striscioni contro di lui, che lo incitavano ad andarsene e alludevano anche alle accuse di stupro nelle quali è implicato. Alla contestazione ha risposto, su Twitter, Rafaella Santos, sorella di: “Che essere umani disgustosi e maleducati che siete! Vorreste continuare ad avere mio fratello nella vostra squadra. Non vincerete mai niente senza di lui”. Un attacco durissimo, che, scrive Libero, mette probabilmente un punto alla questione e chiude qualsiasi possibilità di ricucire. Sugli...

