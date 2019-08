Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Santiagoè statodalla Corte dei conti di, in appello dopo l’assoluzione in primo grado, a pagare 78.000per danno erariale nella realizzazione del Ponte dellatuzione. L’architetto catalano ha disegnato e progettato il discusso quarto ponte sul Canal Grande a, costato 11,6 milioni dia fronte dei 7 milioni previsti. La sentenza parla di una “macroscopica negligenza”. L’architetto viene ritenuto responsabile di un “aggravio dilegati alla sottostimazione delle dimensioni di alcuni tubi ma anche dei tempi di usura dei gradini, in parte in vetro”. Quest’ultimi dovevano durare almeno 20 anni, ma da subito si è dovuto ricorrere a costose sostituzioni e rattoppi che continuano ancor oggi. Nella sentenza, si legge anche che la negligenza è “tanto più grave e meritevole di essere stigmatizzato in quanto ...

Cascavel47 : Venezia, archistar Calatrava condannato a risarcire 78mila euro per gli extra-costi del quarto ponte sul Canal Gran… - venezia_today : Ponte Calatrava a Venezia, condannato l’archistar - Vvox - vvoxonline : Ponte #Calatrava a #Venezia, condannato l'archistar >> -