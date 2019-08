Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Sanzione disciplinare da parte dell’Ordine dei giornalisti aldel governatore Lucaper unae alpadovano che nel gennaio 2018 aveva invitato i candidati veneti del Movimento 5 stelle a “tirare fuori tutto il peggio” degli avversari degli altri partiti. I provvedimenti, che riguardano fatti completamente diversi, sono stati adottati rispettivamente dai consigli di disciplina dell’Ordine di Roma e di Venezia e in entrambi i casi si è optato per una “censura”, che è il secondo livello di gravità (su quattro) previsto dalla disciplina deontologica professionale e consiste nel “biasimo formale“: è inflitta nei “casi di abusi o di mancanze di non lieve entità” che però non ledono “il decoro o la dignità professionale”. Nel primo caso, ilCarlo Parmeggiani, capo dell’ufficio stampa del ...

erregi69 : Veneto, l’Ordine sanziona il portavoce di Zaia per omessa rettifica e il giornalista che invitò il M5s a “tirare fu… - boborobo88 : RT @Cascavel47: Veneto, l’Ordine sanziona il portavoce di Zaia per omessa rettifica e il giornalista che invitò il M5s a “tirare fuori il p… - Cascavel47 : Veneto, l’Ordine sanziona il portavoce di Zaia per omessa rettifica e il giornalista che invitò il M5s a “tirare fu… -