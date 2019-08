VELVET COLLECTION 2 NON VA IN ONDA | PERCHÈ? Si ipotizza il cambio di rete

Lorella Cuccarini/ Sfratta VELVET COLLECTION 2 con Grand Tour ora 'deve' fare ascolti : Lorella Cuccarini, Grand Tour: la trasmissione di Rai Uno ha avuto un sucecsso inaspettato sostituendo Velvet Collection 2 oggi in programmazione.

VELVET COLLECTION 2 sospeso. Cuccarini raddoppia la prossima settimana : Velvet Collection Brutte notizie per i telespettatori di Velvet Collection: complici i bassi ascolti registrati martedì scorso, pari a 1.425.000 telespettatori con l’8,8% di share, Rai1 ha scelto di sospendere la messa in onda della seconda stagione della serie tv iberica con protagonista Marta Hazas. Uscita perdente dallo scontro con Spirito Libero, il dramma austriaco che ha debuttato la stessa sera su Canale 5, Velvet Collection cederà ...

VELVET COLLECTION 2 - cancellata la serie spagnola su Rai1 : ecco perché : Velvet Collection 2 cancellato: la serie spagnola non va più in onda su Rai1 Brutte notizie per i fan di Velvet Collection 2. La seconda stagione dello spin off della fortunata seri tv Velvet non andrà più in onda su Raiuno. Dopo i bassi ascolti registrati dalla prima puntata, trasmessa lo scorso martedì (6 agosto […] L'articolo Velvet Collection 2, cancellata la serie spagnola su Rai1: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

VELVET COLLECTION 2 cancellata dalla Rai : la stagione finale della serie sparisce dai palinsesti? : Brutte notizie per i fan di Mateo e Clara ma, soprattutto, per coloro che aspettavano da tempo la messa in onda di Velvet Collection 2 visto che la Rai ha deciso di cancellare la serie dopo il flop della prima puntata. Diciamo che il mese di agosto non è proprio propenso al successo per questo genere di programmi (alla luce degli ascolti che le serie stanno facendo sia in casa Rai che Mediaset) ma con Velvet Collection 2 siamo vicini ad un vero ...

Ascolti Tv 6 agosto 2019 : Spirito libero batte VELVET Collection : Spirito libero contro Velvet Collection, sfida fra fiction: gli Ascolti di martedì 6 agosto 2019 Spirito libero ha avuto la meglio su Velvet Collection, ieri 6 agosto 2019: una sfida tra fiction che ha permesso a Mediaset di guadagnare un punto durante la prima serata. Se Velvet Collection ha raggiunto l’8.8% di share (1.425.000 telespettatori), […] L'articolo Ascolti Tv 6 agosto 2019: Spirito libero batte Velvet Collection proviene ...

VELVET COLLECTION 2 : anticipazioni seconda puntata di martedì 13 agosto : anticipazioni seconda puntata VELVET COLLECTION 2 in onda martedì 13 agosto 2019 su Rai 1 in prima serata: Guai in vista alla Galleria VELVET: dopo aver scoperto che Mateo (Javier Rey) ha sottratto dei documenti dai suoi uffici, Omar (Andrés Velencoso) annulla la commessa per la realizzazione dell’abito di Farah Diba. A questo punto, Clara (Marta Hazas) chiede aiuto ad Eduard, che riesce ad organizzare una cena per tentare di far cambiare ...

VELVET COLLECTION 2/ Anticipazioni 6 agosto 2019 - video : Clara e Mateo - tutto finito? : VELVET COLLECTION 2, Anticipazioni del 6 agosto 2019, in prima Tv su Rai 1. Clara e Mateo vicini all'annullamento del matrimonio. Si lasceranno davvero?

VELVET COLLECTION 2 : la seconda stagione finalmente in Italia : Velvet Collection 2 è arrivata sul picolo schermo di Rai 1 dopo diversi mesi dal debutto in madre patria. Nella prima serata del 6 agosto 2019 infatti tornano tutti i protagonisti dello spinoff di Velvet con protagonista Marta Hazas e tutti gli altri volti noti della fiction spagnola. Le anticipazioni sulla trama di Velvet Collection 2 confermano l’arrivo di un nuovo nemico da sconfiggere: la galleria questa volta se la dovrà vedere con un ...