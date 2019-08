Usa, slittano a dicembre dazi beni Cina

"Laha detto che avrebbe comprato tantissimo dai nostri grandi agricoltori americani. Finora non l'hanno fatto. Forse questo cambierà". Così in un tweet il presidente Usa dopo l'annuncio del rinvio deisu 300mln di dollari dicinesi dal 1 settembre al 15. L'aumento sarebbe costato alle famiglie americane in media 767 dollari l'anno.Iposticipati riguardavano "cellulari,console per videogame, laptop, giocattoli, monitor per computer e alcuni tipi di scarpe e di abbigliamento".(Di martedì 13 agosto 2019)