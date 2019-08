Urbino | sgominata banda di ladre rom che rubava agli anziani

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Aurora Vigne Le sei donne romno in tutta la provincia e in numerosi comuni del Montefeltro e dell'entroterra marchigiano. In totale si parla di 23 furti Sono sei e tutte di orgine rom lefermate in queste ore dai carabinieri di. Laagiva da tempo esoprattutto ai più vulnerabili:glino in tutta la provincia e in numerosi comuni del Montefeltro e dell'entroterra marchigiano. In totale si parla di 23 furti tra negozi e appartamenti. Le nomadi - con un età compresa tra i 20 e i 50 anni - agivano sempre in coppia: una distraeva l'anziano mentre l'altra si intrufolava in casa per raccogliere gli oggetti più preziosi e, naturalmente, i soldi. Per quanto riguarda le carte di credito, invece, le rom hanno prelevato un totale che si aggira sui 15mila euro. Ora i militari della Compagnia Carabinieri di, insieme a quelli ...

