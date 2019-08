Uomini e Donne | Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip

Uomini e Donne anticipazioni : Ilaria Teolis nuova tronista? : Ilaria Teolis dopo Temptation Island sbarca a Uomini e Donne? Il gossip In queste ultime ore sono circolate delle insistenti indiscrezioni on line che se confermate avrebbero davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Secondo questi rumor pare che Ilaria Teolis abbia concrete possibilità di diventare nuova tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. A conferma di queste voci di corridoio c’è anche l’atteggiamento che sta tenendo in ...

Gossip Uomini e Donne : Ivan Gonzalez e Sonia dispiaciuti in vacanza? : Sonia Pattarino con Ivan Gonzalez svela: “C’è un po’ dispiaciuto” Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez si sono concessi una settimana di vacanza in Messico. La coppia si trova in un resort da sogno e posta quotidianamente foto di coppia, video e immagini di panorami paradisiaci. Tra spiagge bianche e mari cristallini i due protagonisti di Uomini e Donne hanno trascorso una giornata a Maroma mostrando quella che Sonia ...

Uomini e Donne news Andrea Zelletta - è polemica per serata : “Si fingono me” : Andrea Zelletta, è polemica per una serata Le ultime storie Instagram di Andrea Zelletta sono dedicate non a Natalia Paragoni e non hanno come oggetto qualche bel momento delle loro giornate estive, finora trascorse tra vacanze, cenette romantiche e serate divertenti. Andrea ha ripreso sé stesso in realtà parlando di una serata che avrebbe dovuto […] L'articolo Uomini e Donne news Andrea Zelletta, è polemica per serata: “Si fingono ...

Uomini e Donne oggi - Andrea fa sul serio : la promessa d’amore a Teresa : Uomini e Donne oggi: la promessa di Andrea Dal Corso per Teresa Langella Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Da quando l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno lasciato Uomini e Donne la relazione ha decisamente spiccato il volo. La cantante e l’imprenditore fanno dei progetti importanti di […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Andrea fa sul serio: la promessa d’amore ...

Uomini e Donne/ Natalia Paragoni : 'i sogni diventeranno realtà' - Trono Classico - : Uomini e Donne, news Trono Classico. Grande novità per Nicole Mazzocato. L'annuncio dell'ex corteggiatrice arriva direttamente su Instagram

Uomini e Donne - Teresa Cilia annuncia nuove rivelazioni : le sue parole : Teresa Cilia pronta a nuove dichiarazioni su Uomini e Donne: il messaggio Continua la querelle in merito a Uomini e Donne, le polemiche sono tante e non si placano. Nei giorni scorsi Teresa Cilia si è scagliata duramente contro Raffaella Mennoia, accusandola di usare le persone. L’ex tronista del dating sentimentale condotto da Maria De Filippi ha insinuato che l’autrice televisiva aspetta sempre il momento giusto per rivelare ...

Uomini e Donne - Teresa Cilia ringrazia i suoi fan e fa una grande promessa : Teresa Cilia ringrazia i suoi fan e fa una promessa importante. Ecco le parole dell’ex tronista Le scorse settimane per il programma Uomini e Donne non sono state così semplici. A causa di una fotografia postata sui social in cui Claudio Sona appariva insieme ad un autore del programma, si è innalzata una grandissima bufera. […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa Cilia ringrazia i suoi fan e fa una grande promessa proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne - Teresa Cilia contro Gianni Sperti : "Sei ignorante. Dimenticavo - sei un ballerino" : Nonostante Uomini e Donne, il seguitissimo programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, riprenderà a settembre, in questa calda estate non ha trovato riposo. Infinite le accuse mosse al programma, e nello specifico al braccio destro della De Filippi, Raffaella Mennoia. Prima le parole al vetri

News Uomini e Donne - Andrea Zelletta si sfoga : “Parte tutto da qui” : Andrea Zelletta di Uomini e Donne: lo sfogo contro gli haters Andrea Zelletta è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima stagione di Uomini e Donne. La sua relazione nata negli studi televisivi di Roma, con Natalia Paragoni, è una delle poche a essere sopravvissuta anche a telecamere spente, ma nonostante ciò la coppia è al centro di numerose polemiche. Il motivo? La coppia posterebbe soltanto foto che li ritrae insieme in ...

“Piango di nascosto”. Karina Cascella - il dolore affligge l’opinionista di Uomini e Donne : Karina Cascella in questi giorni sta occupando le pagine dei giornali. Oltra alla sua lite con Teresa Cilia l’opinionista di sta raccontando il suo dolore per la perdita del cane Carolina. Karina è stata criticata moltissimo per aver parlato così della morte di un cane, visto che secondo i detrattori del nuovo millennio non c’è da fare tutte queste storie per un animale, ma nonostante questo è andata dritta per la sua strada e ha continuato ad ...

Grande Fratello Vip - tra gli opinionisti i rumors vogliono un volto di Uomini e Donne : Della quarta edizione del Grande Fratello Vip, che avrà esordio il prossimo novembre su Canale5, e che vedrà l'ex opinionista Alfonso Signorini nei panni di conduttore, si sa ancora poco. I rumors suggeriscono che il direttore di Chi abbia in serbo, per questa edizione, delle novità. Signorini avreb

Uomini e Donne : Ursula Bennardo fa una confessione su Sossio Aruta : Ursula Bennardo parla di Sossio Aruta e del loro rapporto d’amore Innamorati e felici, Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno trascorrendo un’estate di attesa. A ottobre infatti la coppia del Trono Over di Uomini e Donne potrà abbracciare la loro bambina Bianca, frutto dell’amore scoppiato nel salotto rosa di Maria De Filippi. In questi giorni Sossio e Ursula sono a Castellammare di Stabia e hanno posato per un servizio ...

Scandalo a Uomini e Donne : Teresa Cilia Smaschera Raffaella Mennoia! : Continua lo Scandalo a Uomini e Donne. Dopo le minacce della redazione del Dating Show ora Teresa Cilia promette eclatanti rivelazioni volte a Smascherare Raffaella Mennoia, una delle autrici del programma oltre che braccio destro di Maria De Filippi. Ecco le parole al veleno dell’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia. Uomini e Donne è ormai in vacanza da un po’ di tempo, ma non sta facendo annoiare i telespettatori. Infatti ...

Grande Fratello Vip opinionista - rumor su un volto noto di Uomini e Donne : opinionista Grande Fratello Vip, tanti i rumor Gli ultimi rumor sull’opinionista del Grande Fratello Vip non fanno nomi ma parlano di una strategia ben precisa, quella cioè che Alfonso Signorini voglia scegliere puntata dopo puntata volti di punta dell’edizioni passate per cercare di dare pepe al reality show di Canale 5; non sappiamo se tale […] L'articolo Grande Fratello Vip opinionista, rumor su un volto noto di Uomini e ...