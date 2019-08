Una donna è morta questa mattina in un incendio nel reparto di psichiatria dell’ospedale

Bergamo : incendio in ospedale - morta Una donna (2) : (AdnKronos) - Dall'Asst Papa Giovanni XXIII si spiega che "la direzione e tutto il personale sono profondamente scossi e addolorati da quanto è accaduto. Un’indagine interna è già stata avviata, offrendo massima collaborazione agli inquirenti".

Sydney - accoltella tre passanti : morta Una donna/ Attentato? 'Ha urlato Allah Akbar' : Attentato Sydney: un uomo accoltella tre persone per strada, morta una 21enne. Dopo l'omicidio, è salito su una macchina ed ha urlato 'Allah Akbar'.

Australia - accoltella Una donna e insegue i passanti a Sydney : bloccato : L'aggressore, armato con un grosso coltello da cucina, è salito sul tetto di un'auto urlando "Allah Akbar". Catturato e arrestato

La "sauna vaginale" promossa da Gwyneth Paltrow porta all'ustione di Una donna - : Erika Pomella Tra le attrici di Hollywood va molto di moda la sauna vaginale, una pratica di cui Gwyneth Paltrow si è fatta in qualche modo portavoce. Una donna, però, ha subito ustioni di secondo grado Gwyneth Paltrow non è nuova a pratiche pseudo-scientifiche che dovrebbero apportare benefici alla salute del corpo. L'ultima moda a cui si è affidata l'attrice di Iron Man e di cui è diventata una forte sostenitrice è quella della ...

Ravenna - donna uccide il compagno con Una coltellata : Ravenna, donna uccide il compagno con una coltellata Un uomo di 61 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato all’addome. Dalla prima ricostruzione, la sua compagna di 51 anni, con cui gestiva un chiosco di piadine nel litorale Ravennate, l’avrebbe colpito dopo un litigio. La donna è stata ...

Ravenna - omicidio nel chiosco delle piadine. Donna accoltella il socio e lo uccide dopo Una lite : Il delitto a Lido Adriano. Intorno all'una di notte una Donna di 51 anni ha accoltellato il socio di 61 al culmine di una lite. Per l'uomo, prontamente soccorso, non c'è stato niente da fare.Continua a leggere

Dopo l’accoltellamento di questa mattina a Sydney - la polizia ha trovato Una donna morta in un appartamento del centro città : La polizia di Sydney ha trovato una donna morta in un appartamento nel centro commerciale della città (CBD) e ha collegato la sua morte all’attacco in cui poco prima un’altra donna era stata ferita a breve distanza da lì. La

Sydney - accoltella Una donna e insegue i passanti. Fermato a sediate : Un ragazzo di circa 20 anni ha pugnalato una donna alle spalle in una strada di Sydney e ha inseguito altri passanti fino a quando non è stato Fermato.Continua a leggere

Un uomo è stato arrestato dopo aver accoltellato Una donna in centro a Sydney : La polizia australiana ha confermato di aver arrestato un uomo che poco prima, in centro a Sydney, aveva ferito con un coltello una donna dentro a un albergo. L’uomo arrestato, un ragazzo di circa 20 anni, è stato fermato dai

Supercoppa Liverpool-Chelsea - arbitra Una donna : il messaggio di Michele Uva : Stephanie Frappart arbitrerà la finale di Supercoppa tra Liverppol e Chelsea. Michele Uva, vice presidente Uefa e anche della commissione calcio femminile manda un messaggio. “C’e’ stato molto rumore su questa designazione – racconta al telefono con l’ANSA -, che si basa pero’ su una valutazione tecnica e sulle performance dell’arbitro e non perche’ ci fosse la volonta’ di fare qualche ...

Marta Busso - pediatra di 26 anni - cura Una donna americana e finisce su Netflix : Si chiama Marta Busso, ha 26 anni, é di Cuneo ma si è laureata in Medicina e Chirurgia a Torino. Una piccola grande pediatra che, tra un allenamento di ginnastica ritmica e una laurea a pieni voti, ha diagnosticato una malattia rara, trovando la cura per una ragazza americana di 22 anni. Nessuno negli States, anche tra i medici luminari, era riuscito a riconoscere e risolvere il caso. Marta Busso, la dottoressa modello: 110 e lode e tanta ...

Tre uomini e Una donna per l’esecutivo tecnico del presidente Mattarella : Cartabia, Flick, Cottarelli e Draghi: quattro “civil servant” per la Repubblica. Impazza il toto-nomine. Anche Conte potrebbe rientare in gioco come leader M5S

Cervia (Ravenna) - travolge e uccide un ciclista. Arrestata Una donna : Cervia (Ravenna), travolge e uccide un ciclista. Arrestata una donna La ragazza, 29 anni, era bordo dell'utilitaria che ha travolto un ragazzo e lo ha lasciato esanime per strada. A dare l'allarme è stato un passante. Dovrà rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga da incidente con ...

Sossio Aruta : “Da mia figlia pretenderò serietà - non voglio che sia Una donna facile” : Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno rilasciato un'intervista a 'Uomini e Donne Magazine'. A ottobre diventeranno genitori della piccola Bianca. L'ex cavaliere del Trono Over è ansioso di prendere tra le braccia la sua bambina. Ha spiegato che da lei pretenderà "più serietà" perché vuole che "si renda conto di quanto vale".Continua a leggere