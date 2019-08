Un uomo è stato arrestato dopo aver accoltellato una donna in centro a Sydney

Milano - donna aggredita e ferita con un coccio di bottiglia : arrestato un uomo. FOTO : Milano, donna aggredita e ferita con un coccio di bottiglia: arrestato un uomo. FOTO È accaduto in largo la Foppa, vicino a Brera. La 64enne ha riportato varie ferite al braccio sinistro, alla clavicola, al collo e alla testa: non è in pericolo di vita Parole chiave: ...

Salvini a Catania - gruppo di contestatori in piazza Duomo : “Siamo tutti terroni”. Ministro : “Mix di centri sociali - estrema sinistra e M5s” : C’è anche un nutrito gruppo di contestatori con cartelli e striscioni ad aspettare il Ministro Matteo Salvini davanti al municipio di Catania. Proprio come accaduto nelle tappe precedenti del tour del vicepremier, a Soverato e a Policoro, i manifestanti intonano cori contro il Ministro dell’Interno: “Siamo tutti terroni“, “Venduto” sono alcuni degli slogan. Momenti di tensione e liti con i supporter del ...

Norvegia - sparatoria in una moschea vicino a Oslo : un ferito. Arrestato un uomo : C’è stata una sparatoria all’interno di una moschea a Baerum, cittadina vicino a Oslo. L’ha reso noto polizia norvegese tramite un post su Twitter. Solo una persona è stata colpita e non ci sono morti. Lo riferisce il giornale norvegese Dagbladet, riferisce che c’è già un Arrestato. #Bærum. Ringeriksveien. al-Noor Islamic senter. Det har vært en skyteepisode inne i moskeen. En person er skutt. Ukjent skadeomfang på denne. En ...

Napoli - arrestato l'uomo bersaglio dell'agguato in cui fu ferita la piccola Noemi : Si tratta del pregiudicato Salvatore Nurcaro, di 32 anni, catturato in un blitz contro affiliati al clan Reale-Rinaldi

È stato condannato a vent’anni di carcere l’uomo che inviò 16 pacchi bomba a critici e avversari del presidente statunitense Donald Trump : Cesar Sayoc, l’uomo che lo scorso ottobre inviò 16 pacchi bomba improvvisati ad altrettanti avversari e critici del presidente statunitense Donald Trump, è stato condannato lunedì a 20 anni di carcere da un tribunale di New York. L’uomo, originario della

L’uomo eritreo che per tre anni era stato detenuto in un carcere italiano per uno scambio di persona ha ottenuto l’asilo politico : Medhanie Tesfamariam Berhe, che da alcune settimane era in un centro per rimpatri, potrà quindi rimanere in Italia

Maria Chindamo - esce dal carcere l’uomo arrestato per il suo omicidio : Il Tribunale del Riesame ha concesso la scarcerazione di Salvatore Ascone, detto 'U pinnularu', l'uomo arrestato lo scorso 11 luglio con l'accusa di aver partecipato all'omicidio di Maria Chindamo. Il Riesame ha annullato l'ordine di custodia cautelare su richiesta dei legali dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Ascone è il proprietario della tenuta antistante la proprietà dove cui Maria è stata aggredita.Continua a leggere

Catanzaro - la sentenza era perfetta ma falsa : arrestato uomo che si spacciava per avvocato : È stato arrestato per falsità materiale ed esercizio abusivo della professione un uomo della provincia di Cosenza, che si spacciava per avvocato. Si tratta di un 53enne, Arturo Senatori, nei confronti del quale è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Inizialmente era riuscito a ingannare l’apparato giudiziario, ma è stato poi scoperto grazie all’apporto della Guardia di finanza diretta dalla ...

Un uomo palestinese è stato ucciso dopo aver attaccato e ferito tre militari israeliani : Un uomo palestinese è stato ucciso a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, dopo aver attaccato e ferito con un fucile d’assalto tre militari israeliani, un ufficiale e due soldati. Un portavoce dell’esercito israeliano ha detto che l’uomo indossava

Padova - uomo spara a sua figlia - poi tenta di togliersi la vita : arrestato : Ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia il folle gesto di un uomo di nazionalità cingalese, che ieri sera intorno alle ore 21:00 ha sparato almeno due colpi di fucile contro figlia a Teolo, nel Padovano. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che la donna svolgesse la professione di badante nell'abitazione in cui si è verificato il brutto episodio: la stessa è giovane e ha 26 anni. Il padre ha invece 46 ...

Terrore nel cuore di Napoli : uomo armato barricato a casa dei nonni - arrestato dopo lungo inseguimento tra i vicoli : uomo armato barricato in un palazzo: Terrore a via San Liborio, nel cuore di Napoli. Mario Garnieri, 21 anni, già agli arresti domiciliari, s'è barricato nella casa dei nonni...

Un uomo è stato arrestato per l'omicidio dell'influencer Karaglanova : La polizia russa ha arrestato una persona di di 33 anni sospettata di essere coinvolta nell’omicidio di Ekaterina Karaglanova. La 24enne influencer russa è stata trovata morta in una valigia all’interno del suo appartamento a Mosca. Karaglanova, che si era recentemente laureata in medicina, era nota ai suoi 86mila follower su Instagram come @Katti_loves_life.Il corpo senza vita della giovane, che presentava ferite di arma ...

Paura Bayern Monaco - un uomo invade il campo ed aggredisce il tecnico Kovac : arrestato : Qualche attimo di tensione nell’ultimo allenamento del Bayern Monaco prima della sfida di questa sera contro il Fenerbahce valida per l’Audi Cup. Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano tedesco ‘Bild’, infatti, un uomo è entrato in campo afferrando il tecnico del bavaresi, Niko Kovac, per una gamba. L’invasore, che si rifiutava di lasciar libero l’allenatore, è stato arrestato. Illeso il tecnico ...

Carabiniere ucciso a Roma - è stato il pusher a chiamare i carabinieri? Dubbi sull'uomo misterioso : Si chiamano Elder Lee e Natale Hjorth le due belve americane che hanno ammazzato a coltellate Mario Rega Cerciello, il Carabiniere di 35 anni ucciso a Roma. Hanno confessato. Il primo sarebbe l'esecutore materiale. Un omicidio commesso da due ricchi, viziati e drogati. Omicidio commesso per nulla. U