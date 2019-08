Ultras ucciso, saltati funerali privati

Sonoin forma privata di Fabrizio Piscitelli, l'della Lazionei giorni scorsi a Roma, fissati dalla Questura alle 6 al cimitero Flaminio. Come annunciato ieri, i familiari non si sono presentati all'obitorio del Policlinico Tor Vergata per il trasferimento della salma. Nella notte c'è stata una visita dei familiari alla camera mortuaria, ma poi sono andati via all' arrivo delle forze dell'ordine.(Di martedì 13 agosto 2019)