Ultime Notizie Roma del 13-08-2019 ore 15 | 10

Fonte : romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2019)dailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio politica in apertura grandi manovre tra i partiti in attesa del voto di oggi alle 18 nell’aula del Senato sulla calendarizzazione della mozione di sfiducia al premier Conte Salvini parla di truffa nel caso dovesse arrivare un accordo PD MoVimento 5 Stelle ma Di Maio denuncia al ritorno al passato per il centrodestra nel Di Bettini Franceschini parlano di governo di legislatura è il segretario Zingaretti dice che è momento della Battaglia politica dell’Unità e dell’allargamento delle forze per farci trovare pronti ad ogni evenienza adesso per oggi un incontro tra Berlusconi e il capo del Carroccio Salvini mentre l’ex segretario Renzi al centro di polemiche per aver proposto un’alleanza con i pentastellatiparlerà nel pomeriggio ...

