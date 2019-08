ULTIME NOTIZIE Oggi ultim' ora Crisi Governo | Pd | ' Sì a dialogo con M5s' | 13 agosto

ULTIME NOTIZIE Roma del 13-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione è un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio prima dichiarazione odierna del leader leghista Matteo Salvini Renzi di nuovo al governo Grazie 5 Stelle una truffa contro gli italiani vergogna dice il Ministro dell’Interno Dario Franceschini con Un Tweet apra al governo di legislatura Bettini indica un percorso difficile ma intelligente che credo valga la ...

Governo ULTIME NOTIZIE : sfiducia a Conte - è scontro sul calendario : Governo ultime notizie: sfiducia a Conte, è scontro sul calendario Sulla crisi di Governo ultime notizie ci riportano a oggi pomeriggio, ore 18, quando in Senato si deciderà il giorno in cui votare la sfiducia al premier Giuseppe Conte (e se farlo). Tutti tornati dalle ferie, in abbigliamento casual, Palazzo Madama rischia di essere ancora più caldo delle temperature esterne. Anche perché è già scontro sul calendario e questo duello già ...

Pensioni ULTIME NOTIZIE : Quota 100 a rischio “per colpa di Salvini” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 a rischio “per colpa di Salvini” Pensioni ultime notizie, Di Maio punta il dito contro l’alleato di governo, Matteo Salvini, che ha aperto ufficialmente la crisi di governo. Governo che, nelle promesse dei due capi di partito (e vicepremier) sarebbe dovuto durare 5 anni (e più volte lo hanno ripetuto). Invece è arrivato a poco più di 400 giorni e a fronte di un autunno caldo (bisogna trovare 23 miliardi ...

ULTIME notizie/ Oggi ultim'ora : Nadia Toffa è morta - annuncio de Le Iene - 13 agosto - : Ultime notizie di Oggi, 13 agosto. ultim'ora: è già battaglia in Parlamento, Oggi il voto sul calendario che darà ufficialmente inizio alla crisi di governo

ULTIME NOTIZIE Roma del 13-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio scontro al Senato sui tempi della crisi di governo ieri la capigruppo ha fissato per il 20 agosto le comunicazioni dei conti e il conseguente voto sulla sfiducia presentata dalla Lega Ma sul calendario dovrà votare oggi alle 18 Laura una decisione della casellati fortemente criticato da Movimento 5 Stelle PD Salvini intanto accelera pronto anche ritirare i ...

