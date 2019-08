Turista italiano muore sullo yacht in Croazia | avvelenato da cozze o da fumi Gravi i

Avvelenamento da cibo - Turista italiano muore in Croazia dopo cena a base di frutti di mare : Un italiano di cinquantasette anni in vacanza in Croazia con la sua famiglia è morto pare a causa di un Avvelenamento da cibo. Ne dà notizia la stampa locale. Aveva consumato una cena a base di frutti di mare in un noto ristorante di Hvar. I familiari del turista, due adulti e due bambini, sono in condizioni di salute gravi.Continua a leggere