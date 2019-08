Turista italiano muore avvelenato in Croazia | letale una cena a base di pesce

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 13 agosto 2019) Notizia sconvolgente quella che arriva direttamente dalla: unè morto questa mattina per avvelenamento da cibo. Ad essergli fatale unadi frutti di mare: gravissimi anche i quattro membri della sua famiglia, di cui due bambini, in vacanza con lui. La notizia è stata diramata dalla stampa croata e sta facendo in queste ore il giro della rete. Per adesso le informazioni sono incomplete e parziali. Quello che è certo è che l’uomo, di cinquantasette anni, ha perso la vita. Tutto si è sviluppato in mattinata: intorno alle ore 10.00 uno yacht, noleggiato, ha lanciato una richiesta di aiuto urgente al vicino porto di Hvar, sull’isola dalmata che porta lo stesso nome. La notizia era tremenda: un uomo era morto, le altre persone sulla barca erano gravissime con forti diarree, attacchi violenti di nausea, vomito e addirittura perdita di coscienza. Continua a ...

