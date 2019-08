Tumore al cervello | tipologie | sintomi e cura del cancro che ha ucciso Nadia Toffa

Tumore al cervello nei bimbi - italiani identificano nuovo bersaglio per bloccarne la crescita : Esiste un nuovo bersaglio terapeutico che potrebbe essere sfruttato per bloccare la crescita dei tumori, compreso quello al cervello che colpisce i bambini. La notizia è degli scienziati dell'Università La Sapienza di Roma che ci spiegano i dettagli della loro ricerca, come ci sono arrivati e cosa potremmo aspettarci per il futuro.Continua a leggere

Un Tumore al cervello grande come “una palla di tennis”. Parla l’ex concorrente di Tempation Island : Intervistato insieme alla compagna Antonella Fiordelisi a Radio Radio, Francesco Chiofalo di Temptation Island torna a Parlare di due degli argomenti che più suscitano l’interesse dei suoi seguaci: il cancro contro cui ha dovuto combattere nei mesi passati, la papabile partecipazione a Temptation Island Vip 2 e il rapporto turbolento con l’ex Selvaggia Roma. ”Lenticchio” ha voluto concentrarsi sul senso profondo di questo capitolo della sua ...

Anche il cervello cambia dopo il Tumore : disturbi cognitivi per il 75% dei pazienti : La lotta contro i tumori è nel pieno del suo sviluppo e la scienza ha fatto progressi inimmaginabili: le terapie disponibili stanno portando il tumore adessere una malattia a lungo termine, a una cronicizzazione. Ma Anche sopravvivere non è un percorso privo di ostacoli e conseguenze e un evento così dirompente non sempre si può archiviare. Può succedere infatti che le cure abbiano un corollario di effetti ...

Quando il mal di testa deve preoccupare : cause e sintomi del Tumore al Cervello : Ci sono sintomi, come forti mal di testa che non passano con i farmaci analgesici o gli antinfiammatori, che costituiscono un campanello d’allarme su cui indagare, perché, nel caso più temuto, potrebbe essere una spia di gravi patologie, tra cui il Tumore al Cervello. Cos’è il Tumore al Cervello Per Tumore al Cervello si intende una proliferazione abnorme di cellule nel Cervello: si può trattare di neoformazioni benigne (es. ...