Tumblr | l' ex unicorno venduto a WordPress per pochi spiccioli

Fonte : agi

(Di martedì 13 agosto 2019) Questa è la storia di unal prezzo di un appartamento.entra nella famigliaa un prezzo che dire scontato è poco. Il social network è stato venduta da Verizon Media ad Automattic, la società che controlla la piattaforma per la gestione di blog e siti. La cifra non è ufficiale, ma sarebbe lo zerovirgola di quella sborsata da Yahoo nel 2013: 1,1 miliardi di dollari. Un'acquisizione al prezzo di un appartamento Il passaggio ad Automattic sarebbe avvenuto - per un'acquisizione e visti i nomi in ballo - per. Il sito Axios aveva inizialmente parlato di una cifra “ben al di sotto” dei 20 milioni di dollari, ma l'autore dell'articolo, il giornalista Dan Primack, aveva consigliato su Twitter di soffermarsi sul “ben al di sotto” piuttosto che sui numeri. Poco dopo, infatti, Primack ha scritto chesarebbe finito nelle mani di...

