Trump rinvia i dazi sull' elettronica Made in China Le Borse rifiatano

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 13 agosto 2019) Gli Stati Uniti ritarderanno almeno fino al 15 dicembre gli ulterioridel 10% su alcuni prodottiin. Lo afferma l’ufficio del rappresentate americano per il commercio, sottolineando che saranno posticipati idi “cellulari, laptop, console per videogame, alcuni giocattoli, monitor per computer e alcuni tipi di scarpe e di abbigliamento”.L’amministrazionenon offre spiegazionio slittamento dell’entrata in vigore deidel 10% su alcuni prodottiin: la decisione “rientra nell’ambito del processo” avviato di consultare l’opinione pubblica, si limita a dire. Isarebbero dovuti entrare in vigore l′1 settembre mentre ora, per alcuni prodotti, slittano al 15 dicembre. Il ritardo offre una boccata di ossigeno alle trattative fra Washington e Pechino dopo che l’ultimo incontro a ...

