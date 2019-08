Trovato il corpo della 15enne scomparsa in Malaysia

15enne scomparsa in Malaysia - Trovato un corpo : Kuala Lumpur, 13 ago. (AdnKronos) – La polizia malese ha confermato il ritrovamento di un corpo, durante le ricerche della quindicenne franco-irlandese, scomparsa il 4 agosto mentre era in vacanza con la famiglia. Il corpo è stato ritrovato nei pressi del resort di Dusun, dal quale la giovane Nora Quoirin, affetta da disabilità mentali, era scomparsa senza lasciare traccia. Il capo della polizia locale, Mohamad Mat Yusop, ha riferito ...

Denis è morto - il suo corpo Trovato sul ciglio della strada : una paese sotto choc : Un morte che lascia sgomenti, un dolore che lascia senza parole. La morte di Denis Lovatel è stato un fulmine a ciel sereno: trovato morto a bordo strada a terra vicino alla sua bici. sportivo per anni calciatore, e ancora attivo nella corsa e nel ciclismo, stava effettuando una salita in sella alla sua bicicletta verso la Valle di Lamen. È stata una donna che stava passeggiando in zona a trovarlo a terra e a lanciare l’allarme. ...

Il mare restituisce il corpo di Carlo - Trovato a 500 metri dalla riva : Un’altra tragedia, il mare si prende la vita di Carlo Zanfrongini. Testimoni hanno riferito di avere forse visto quello stesso uomo mentre, poco tempo prima del ritrovamento del suo corpo senza vita, camminava lungo il porto turistico della località rivierasca. E’ stato identificato il cadavere dell’uomo trovato ieri pomeriggio in mare vicino al porto canale di Cervia, nel Ravennate. Carlo Zanfrognini, scrive il Resto del ...

Pescara - Trovato un corpo nel fiume : “È l’uomo scomparso dopo il post di addio su Facebook” : Nel primo pomeriggio di venerdì è stato trovato un corpo nel fiume Pescara, bloccato da uno sbarramento di tronchi: appartiene probabilmente a Maurizio Claps, quarantaseienne che risultava scomparso da mercoledì. l’uomo aveva scritto un drammatico post su Facebook e aveva fatto perdere le sue tracce.Continua a leggere

RiTrovato il corpo della neuroscenziata scomparsa mentre faceva jogging in Grecia : Roberta Damiata La scienziata inglese Natalie Christopher era scomparsa mentre faceva jogging. Il suo corpo è stato Ritrovato in fondo ad un burrone. È la seconda scenziata trovata morta in Grecia questa estate. Prima di lei Suzanne Eaton, violentata e poi uccisa Era caduta da un burrone e poi schiacciata da un masso l’astrofisica Natalie Christopher , scomparsa le prime ore di lunedì mattina mentre faceva jogging. I vigili del fuoco ...

RiTrovato il corpo della studentessa 19 enne che si è lanciata dall'aereo in Madagascar : Il corpo di Alana Cutland, la giovane studentessa di Scienze Naturali che si è suicidata lanciandosi dal portellone di un aereo in Madagascar, è stato Ritrovato. Gli abitanti del villaggio di Anajajavy si erano attivati fin dal giorno della tragedia, il 25 luglio, per ricercare le spoglie della 19 enne. Lo riporta il Daily Mail.Il commissario di polizia del luogo, Spinola Nomenjahary, ha coordinato la missione avvalendosi di 15 ...

Muratore di 30 anni Trovato morto in un palazzo : il corpo riverso in una pozza di sangue : I fatti in viale Monza a Milano. La vittima sarebbe stata ferita a morte da almeno una coltellata. Sul caso indaga la...

Morta influencer di 24 anni : hanno Trovato il suo corpo in una valigia : Il corpo senza vita di Ekaterina Karaglanova, 24enne con 85mila follower su Instagram, è stato trovato in una valigia...

Morta l’influencer 24enne Ekaterina Karaglanova : il corpo Trovato in una valigia : Il corpo privo di vita della giovane, star su Instagram, era in una grossa borsa nell’appartamento da poco affittato a Mosca. Presenti delle ferite da arma bianca, di cui una profonda alla gola

Francia - Trovato un corpo nella Loira : forse è del giovane scomparso durante scontri con polizia : Steve Maia Caniço era scomparso lo scorso 21 giugno a Nantes il 21 giugno: era andato a ballare alla Festa della musica e non è più tornato a casa. Gli agenti avevano usato lacrimogeni, pallottole di gomma e manganelli, 15 persone era finite in acqua, una non era mai più risalita.Continua a leggere

Spoleto. Trovato il corpo di Matteo Ubaldi in mare a Porto Cesareo : E’ riemerso il corpo di Matteo Ubaldi. Lo sfortunato diciannovenne di Spoleto si trovava in vacanza a Porto Cesareo quando

Cade nel lago durante una gita in barca - riTrovato il corpo del velista Claudio Valle : Valle, 65 anni, era disperso da domenica pomeriggio dopo essere caduto nelle acque del lago di Garda a Moniga, in un posto...

Scomparso da 10 anni - il suo corpo viene Trovato dietro al frigorifero di un supermarket : Larry Ely Murillo-Moncada era Scomparso nel 2009 dalla sua casa di Council Bluffs, in Iowa. All'epoca aveva venticinque anni. Di recente il suo corpo in decomposizione è stato trovato incastrato dietro a un frigorifero nel supermarket in cui il ragazzo lavorava. A quanto emerso, il giovane si sarebbe arrampicato sopra i frigoriferi per poi cadere e rimanere intrappolato.Continua a leggere

Taranto - ex Ilva : riTrovato il corpo del gruista caduto in mare mercoledì scorso : Continua ancora a far parlare di sé il disastro dell'ex Ilva, oggi Arcelor Mittal, dove mercoledì scorso una gru è caduta in mare a causa del maltempo. Quel giorno, quando i venti toccarono i 110 chilometri orari, Cosimo Massaro si trovava nella cabina della gru e stava lavorando e a un certo punto ha intuito che qualcosa non andava: il mezzo meccanico, alto decine di metri, ha cominciato improvvisamente a muoversi, poi è collassato in mare. ...