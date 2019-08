Triathlon | i ranking olimpici aggiornati L’Italia virtualmente a Tokyo 2020 con quattro

Fonte : oasport

(Di martedì 13 agosto 2019) Mantieneposti virtuali nelle gare individuali e la staffetta mista al’Italia delcon l’aggiornamento dei: due uomini e due donne (su sei di contingente massimo, tre per genere) sarebbero qualificati alle Olimpiadi di, e quindi il nostro Paese potrebbe ancora schierare la staffetta mista nella nuova specialità che farà il suo esordio in Giappone, anche se nella graduatoria per nazioni l’Italia è al di fuori della top 10. Al femminile sonole atlete (Verena Steinhauser, Annamaria Mazzetti, Alice Betto ed Angelica Olmo) che si giocano i due posti disponibili, dato che Alice Betto è scivolata fuori dalla zona delche qualifica tre atlete per nazione, mentre tra gli uomini, con gli azzurri un po’ più indietro in graduatoria, sarebbero sempre due gli azzurri a passare, ma in questo caso sono tre ...