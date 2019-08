Triathlon | i convocati dell’Italia per il training camp di Thonon Les Bains Saranno tre

Fonte : oasport

(Di martedì 13 agosto 2019) Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Italia delverso la Grand Final del circuito maggiore in programma tra fine agosto ed inizio settembre a Losanna: dal 19 al 29 agosto si terrà unLes, in Francia, al quale prenderanno parte tre azzurri. Joel Filliol, Olympic Performance Director dell’Italia, che seguirà i triatleti in terra transalpina, ha convocato per l’occasione Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), Alessandro Fabian (Trif Dream) e Davide Uccellari (G.S. Fiamme Azzurre). Assieme a Filliolin Francia il program manager Fabio Rastelli, il tecnico Andrea D’Aquino ed il fisioterapista Jose Miota. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

flamminiog : RT @Coninews: Gli azzurri del #triathlon a Tokyo per il World Olympic Qualification Event! I test preolimpici si svolgeranno a Odaiba Marin… - laurasabatini3 : RT @Coninews: Gli azzurri del #triathlon a Tokyo per il World Olympic Qualification Event! I test preolimpici si svolgeranno a Odaiba Marin… - Walter14854505 : RT @Coninews: Gli azzurri del #triathlon a Tokyo per il World Olympic Qualification Event! I test preolimpici si svolgeranno a Odaiba Marin… -