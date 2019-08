Treviso | mangia una pizza e muore a 12 anni | era allergica alle proteine del latte

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019) Era andata in pizzeria con gli amichetti come tante altre volte. Del resto in quel locale conoscevano bene Maria Vittoria Salvadori e la forma dirgiadelcon cui conviveva da tempo. Eppure qualcosa non ha funzionato: così venerdì scorso la ragazzina di 12è stata colta da una crisi che ne ha causato la morte. La procura diha deciso di aprire un fascicolo contro ignoti per l’accaduto e disposto l’autopsia sul corpo della ragazzina. La serata nel locale di Visnadello, una frazione di Spresiano, in provincia di, insieme a quattro coetanei era cominciata nel migliore dei modi. Poi, verso le 21, la giovane ha telefonato alla madre per chiederle di passare a prenderla: mentre si trovava nel locale ha iniziato a sentire i sintomi della suargia. La piccola ha aspettato l’arrivo dei genitori: una volta a casa la mamma le ha somministrato degli ...

borrelliluigim : Va in #choc #anafilattico dopo aver mangiato una pizza e muore. Si è spenta a soli 12 anni sotto gli occhi dei due… - corriereveneto : #treviso Choc anafilattico mentre mangia la pizza, muore ragazzina di 12 anni - IGuastafeste : @repubblica Secondo me e secondo la Carta di Treviso, avete commesso un illecito da sanzionare. Vediamo se c'è qual… -