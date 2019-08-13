romadailynews : Traffico Roma del 13-08-2019 ore 19:00: BUONA SERA DALLA REDAZIONE. IL TARDO POMERIGGIO… - romadailynews : Traffico Roma del 13-08-2019 ore 19:00: BUONA SERA DALLA REDAZIONE. IL TARDO POMERIGGIO… - imusumarra : RT @Rvaticanaitalia: 'Abbiamo ereditato un mondo triste in cui manca il rispetto. A scuola ci hanno educato invece alla cura per l'#Ambient… -
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Traffico Roma del 09-08-2019 ore 17:00 Roma Daily News
INCIDENTI STANNO AL MOMENTO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI IN VIA DI RISOLUZIONE L'INCIDENTE AVVENUTO SULL'AUTOSTRADA PER NAPOLI ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 19 : 00 : BUONA SERA DALLA REDAZIONE. IL TARDO POMERIGGIO PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI GUIDA REGOLARMENTE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ, DOVE IN QUESTI GIORNI IL Traffico È DAVVERO SCARSO. IN ZONA AURELIA, RICORDIAMO CHIUSA DAL 29 LUGLIO A CAUSA DI UNA VORAGINE, VIA BONAVENTURA CERRETTI TRA VIA SCADUTO E VIA BALDO DEGLI UBALDI. IN ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 18 : 30 : BUONA SERA DALLA REDAZIONE. IL TARDO POMERIGGIO PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. SI GUIDA REGOLARMENTE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ, DOVE IN QUESTI GIORNI IL Traffico È DAVVERO SCARSO. IN ZONA AURELIA, RICORDIAMO CHIUSA DAL 29 LUGLIO A CAUSA DI UNA VORAGINE, VIA BONAVENTURA CERRETTI TRA VIA SCADUTO E VIA BALDO DEGLI UBALDI. IN ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 18 : 00 : SEGNALIAMO Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NONCHÉ SU TUTTE LE CONSOLARI INTANTO PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 18 : 00 : SEGNALIAMO Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NONCHÉ SU TUTTE LE CONSOLARI INTANTO PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 17 : 30 : SEGNALIAMO Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 NONCHÉ SU TUTTE LE CONSOLARI INTANTO PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 17 : 00 : SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI VIA DI PRATICA IN DIREZIONE Roma PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO GIORNO DI INTERRUZZIONE NELLA TRATTA ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 16 : 30 : SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI VIA DI PRATICA IN DIREZIONE Roma PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO, COMPORTANO LA CHIUSURA DEL TUNNEL TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA SALARIA. LA RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ULTIMO GIORNO DI INTERRUZZIONE NELLA TRATTA ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. TUTTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma- TERAMO. SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIù IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. IN ZONA AURELIA, RICORDIAMO CHIUSA DAL 29 LUGLIO A CAUSA DI UNA VORAGINE VIA BONAVENTURA CERRETTI TRA VIA SCADUTO E VIA BALDO DEGLI UBALDI. IN PROSSIMITà DI MONTESPACCATO, PER MOTIVI DI SICUREZZA E PER VERIFICHE IN ATTO AL CAVALCAVIA IN ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. TUTTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma- TERAMO. SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIù IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. CONTINUANO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA: ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE TRA LE STAZIONI ANAGNINA E TERMINI. DA DOMANI E FINO AL 19 AGOSTO, INVECE, LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO INTERESSERÀ IL TRATTO SAN GIOVANNI-OTTAVIANO. ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 13 : 30 : SEMPRE REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SENZA PARTICOLARI DIFFICOLTÀ SULLE STRADE DI Roma E PROVINCIA. SULLA SS148 PONTINA, BREVI RALLENTEMANTI PER Traffico INTENSO, IN PROSSIMITÀ DI SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA. NEL QUARTIERE TUSCOLANO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, FINO AL 24 AGOSTO, PER LAVORI DI SCAVO, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, VERSO VIA TUSCOLANA. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA A ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 12 : 30 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE; NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, ANCHE SULLA PONTINA – A LUNGO PENALIZZATA DA LAVORI IN CORSO E DA INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO TRIGORIA – LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI. PER ACCERTAMENTI TECNICI RESTA CHIUSA LA Traffico VIA RISERVA DELLA TORRETTA TRA VIA ACQUAFREDDA E VIA DELLA MAGLIANELLA. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 11 : 30 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE; NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, FA ECCEZIONE LA PONTINA PENALIZZATA DA LAVORI IN CORSO E DA INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO TRIGORIA IN DIREZIONE DI Roma. AL TUSCOLANO INCIDENTE IN VIA MUZIO SCEVOLA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA AUSILIATRICE; ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI CENTOCELLE IN VIALE DELLA PRIMAVERA IN PROSSIMITÀ DI VIA OBERDAN ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 11 : 30 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE; NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, FA ECCEZIONE LA PONTINA PENALIZZATA DA LAVORI IN CORSO E DA INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO TRIGORIA IN DIREZIONE DI Roma. AL TUSCOLANO INCIDENTE IN VIA MUZIO SCEVOLA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA MARIA AUSILIATRICE; ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI CENTOCELLE IN VIALE DELLA PRIMAVERA IN PROSSIMITÀ DI VIA OBERDAN ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 10 : 30 : NESSUNA NOVITÀ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE E SENZA PARTICOLARI DIFFICOLTÀ SULLA SS148 PONTINA, BREVI RALLENTEMANTI PER Traffico INTENSO, IN PROSSIMITÀ DI SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA. NEL QUARTIERE TUSCOLANO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, FINO AL 24 AGOSTO, PER LAVORI DI SCAVO, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, VERSO VIA TUSCOLANA. ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA ...
Traffico Roma del 13-08-2019 ore 10 : 00 : IL Traffico SI MANTIENE REGOLARE, LUNGO LE STRADE DELLA CITTÀ. REGOLARI ANCHE LE CONSOLARI IN ENTRATA A Roma, E SCORREVOLE L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE NEL QUARTIERE TRIESTE, IN VIA ANAPO, IN PROSSIMITÀ DI VIA CERESIO. NEL QUARTIERE TUSCOLANO, CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, FINO AL 24 AGOSTO, PER LAVORI DI SCAVO, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, VERSO VIA TUSCOLANA. ULTIMO GIORNO DI INTERRUZIONE SULLA LINEA A DELLA ...