The Morning Show | primo trailer per la serie Apple con Jennifer Aniston | Reese

Fonte : blogo

(Di martedì 13 agosto 2019)ha rilasciato ilteaserdell'attesaoriginale della casa di Cupertino, The. Ilvideo non mostra i volti dei protagonisti, interpretati da un tris d'assi come, Steve Carell eWitherspoon, ma ci anticipa la natura della: un dietro le quinte di un programma televisivo.Dei tre protagonisti vediamo fotografie e poster e soprattutto nei sentiamo le voci in quelle che probabilmente saranno alcune delle battute della. Ad aprire il video è la voce diche in modalità conduttrice tv dice "Buongiorno, vi devo raccontare alcune tristi e sconvolgenti notizie", per poi saltare dietro le quinte accusando qualcuno di mettere in dubbio la propria integrità. Steve Carell ricorda come "le persone bramano un'analisi onesta" e mentre la telecamera arriva nella regia, si sente Witherspoon dire "Penso che vogliano ...

rikcristil : #TheMorningShow su @AppleTVPlus in autunno - _diana87 : RT @OptiMagazine: Trailer della nuova serie di #JenniferAniston: #TheMorningShow, già rinnovata per una seconda stagione (video) https://t.… - _diana87 : Trailer della nuova serie di Jennifer Aniston: The Morning Show, già rinnovata per una seconda stagione (video) -