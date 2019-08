The Dark Crystal | Age of Resistance il trailer della prima stagione su Netflix

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 13 agosto 2019) The: La Resistenza dal 30 agosto sula, tramanuova serie Basato su, il rivoluzionario film del 1982 di Jim Henson, The: la Resistenza, o come viene chiamata in originale Age of, racconta una nuova, epica avventura, ambientata molti annidegli eventi del film e realizzata usando i classici burattini con effetti visivi all’avanguardia. The: La Resistenza arriva suil prossimo 30 agosto. Marionette animate, personaggi fantastici per un’avventura che vuole unire grandi e piccini, realizzata in 10 episodi da un’ora, dedicati sia ai fanvecchia pellicola e dell’universo di Jim Henson che capace di catturare nuovi appassionati. Un mondo a metà tra il cartone animato digitale e la serie live-action, che unisce l’effetto nostalgia con elementi ...

