The Dark Crystal | Age of Resistance | dal film alla serie in streaming

(Di martedì 13 agosto 2019) Nel 1982 quando uscì nelle sale Thefu un successo mondiale, era unrivoluzionario quello firmato da Jim Henson che volle fare un fantasy cupo usando per il suo mondo fantastico burattini e pupazzi. Ora grazie a Netflix è stata realizzata unaintitolata The: Age of, ambientata anni prima gli eventi della pellicola, ma sempre nel mondo fantastico di Thra. Il nuovo show è prodotto da Netflix e sarà disponibile per 10 puntate indal 30 agosto. The: Age ofla locandina dellaThe: Age of, anticipazioni trama e cast The: Age ofè una nuova epica avventura in un pianeta dove i malvagi e terribili Skeksis hanno corrotto il cristallo della verità facendo ammalare l’intero pianeta Thra. Tocca a tre Gelflings – Rian, Brea and Deet – una volta scoperte ...

