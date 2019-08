Tennis | ATP Masters 1000 Cincinnati 2019 | forfait per Dominic Thiem

Fonte : oasport

Dopo la rinuncia di Rafael Nadal, recente vincitore in quel di Montreal, l'ATPdiperde un altro dei sicuri protagonisti annunciati: ha deciso di darea causa di qualche problema fisico (per lui febbre nei giorni scorsi) infatti. L'austriaco ovviamente ha preferito non rischiare vista l'imminenza del quarto ed ultimo Slam stagionale: gli US Open. Spazio al lucky looser argentino Federico Delbonis.has withdrawn from #Cincysingles and doubles with illness. He is replaced in singles by Federico Delbonis and in doubles by the team of Mannarino/Pouille. Feel better soon, @Domi! pic.twitter.com/Gz1xRKoXM8 — Western & Southern Open (@Cincy) August 13,

