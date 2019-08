Taglio delle tasse | lavoro | incentivi | le misure appese alla crisi di governo

Barba Taglio prima delle vacanze : Una certezza della Barba è che, in estate, cresce di più. Questo perché, essendo continuamente esposta al sole, assimila una maggior quantità di vitamina D che, non solo rafforza le ossa e rende la pelle più sana e colorita, ma aumenta anche la produzione di testosterone, ovvero l’ormone maschile responsabile della crescita della Barba e dei peli corporei. La taglio prima o dopo il mare? prima della ...

Salvini : «No alla manovra senza pesante Taglio delle tasse» : «O una riforma della giustizia è importante, vera, pesante , significativa che dimezza davvero i tempi del processo penale, o non siamo al mondo e al governo per fare le cose a metà»

Salvini contro Tria : "Se dice no al Taglio delle tasse - il problema è lui" : “Se il ministro dell’economia del governo di cui orgogliosamente faccio parte dice che per quest’anno di taglio delle tasse non si parla, e lo facciamo tra un anno tra due anni il problema sono io o è lui. Cosa faccio, una manovra all’acqua di rosa? L’Italia ha bisogno di uno choc fiscale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervistato su Radio 24.L’attacco ...