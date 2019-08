Supercoppa Europea | le parole di Pedro e Azpilicueta | parla anche l’arbitro del match

Liverpool-Chelsea - Supercoppa Europea 2019 : Reds e Blues in campo a Istanbul per il primo trofeo europeo stagionale : Si può considerare l’ultimo atto della stagione 2018-2019 o il primo trofeo europeo da assegnare nella nuova stagione 2019-2020, in ogni caso Liverpool e Chelsea scenderanno in campo domani sera alla Vodafone Arena di Istanbul (Turchia) per contendersi la Supercoppa Europea 2019. L’Inghilterra si appresta a portare a casa il terzo trofeo continentale consecutivo dopo aver qualificato ben quattro squadre alle ultime finali di ...

Supercoppa Europea – Chelsea - Lampard : “Vogliamo il trofeo a tutti i costi” : Sconfitta all’esordio in Premier e sulla panchina del Chelsea per Frank Lampard, che adesso ha l’opportunità di prendersi una rivincita davanti agli occhi dei suoi tifosi. Dopo aver provato inutilmente a portare a casa la Supercoppa in due tentativi da giocatore (2012 e 2013), adesso l’ex capitano dei Blues ci prova da allenatore. “Dovremo farci trovare pronti – spiega in un’intervista al sito ...

Supercoppa Europea 2019 - Liverpool-Chelsea : probabili formazioni - tv - streaming - orario e programma : Mercoledì 14 agosto alle ore 21.00 (diretta televisiva su Sky Sport e su Canale 5) andrà in scena la finale della Supercoppa Europea di calcio tra Liverpool e Chelsea. Un derby inglese frutto della strepitosa stagione passata delle compagini britanniche che si sono affrontate negli atti conclusivi di Champions League e di Europea League, monopolizzando la scena: da un lato la sfida tra Liverpool e Tottenham premiante i Reds (Champions League) e ...

Finale Supercoppa Europea : dove vedere Liverpool-Chelsea in Tv : La scorsa stagione ha dimostrato ancora una volta come il campionato inglese sia in grado di regalare spettacolo. La lotta per il titolo in Premier League si è risolta all’ultimo con il Manchester Citu che è riuscito a prevalere di un solo punto sul Liverpool, ma sono state quattro inglesi anche le protagoniste delle finali […] L'articolo Finale Supercoppa Europea: dove vedere Liverpool-Chelsea in Tv è stato realizzato da Calcio e ...

Supercoppa Europea - Liverpool-Chelsea diretta live : le probabili formazioni e dove guardarla in tv : Supercoppa Europea, liverpool-Chelsea diretta live -liverpool-Chelsea, è tempo di Supercoppa Europea. Si assegna il primo trofeo europeo della stagione. Alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, si gioca la classica sfida tra la vincitrice della Champions League (liverpool) e quella dell’Europa League (Chelsea) della scorsa stagione. Calcio d’inizio mercoledì 14 agosto alle ore 21. Il liverpool, che si è qualificato ...

Supercoppa Europea - invito speciale della Uefa : due donne arbitro italiane ad Istanbul : La Uefa ha invitato le due donne arbitro italiane, che recentemente sono state colpite da episodi di sessismo, ad assistere alla sfida di Supercoppa Europea mercoledì ad Istanbul tra Liverpool e Chelsea. Annalisa Moccia e Giulia Nicastro erano impegnate in due distinte gare di campionato in qualità, rispettivamente, di assistente e di arbitro, quando sono state fatte oggetto di episodi di sessismo da parte di un commentatore televisivo e ...

Liverpool-Chelsea - Supercoppa Europea 2019 : programma - orari e tv : Manca poco e sarà già tempo di assegnare il primo trofeo continentale per squadre di club. Mercoledì 14 agosto alle ore 21.00 alla Vodafone Arena (lo stadio dove solitamente gioca il Besiktas) di Istanbul, Turchia, andrà in scena il match valevole per la Supercoppa Europea 2019. A contendersela, ovviamente, il Liverpool campione d’Europa e il Chelsea, vincitore della Europa League. Si tratterà della edizione numero 44 di questo trofeo, ...

Supercoppa Europea - tutto pronto ad Istanbul per Liverpool-Chelsea [FOTO] : Fervono i preparativi ad Istanbul per la Supercoppa Europea. Mercoledì 14 agosto alle ore 21 si giocherà Liverpool-Chelsea. I Reds hanno trionfato in Champions League, i Blues in Europa League. Si preannuncia una bellissima gara in un’altrettanto bella cornice. Il Liverpool dovrà rinunciare ad Alisson, infortunatosi al polpaccio nell’esordio in Premier League, ma le stelle in campo non mancheranno: da Salah a Mané, da Giroud a ...

Infortunio Alisson - le parole di Klopp preoccupano i tifosi del Liverpool : assente in Supercoppa Europea : Molta preoccupazione nell’ambiente del Liverpool per le condizioni di Alisson. Il portiere brasiliano ha avuto un problema al polpaccio nella sfida di Premier League contro il Norwich. Ansia che traspare anche dalle parole di Jurgen Klopp, che ha annunciato la sua assenza nella Supercoppa Europea contro il Chelsea: “L’Infortunio di Alisson non è una buona notizia, bisogna verificare l’entità del problema, sappiamo ...

Liverpool – Infortunio Alisson - Klopp amareggiato : “sicuramente salterà la Supercoppa Europea” : Il manager del Liverpool ha sottolineato che Alisson salterà la Supercoppa contro il Chelsea dopo l’Infortunio occorsogli contro il Norwich Il Liverpool dovrà fare a meno di Alisson nella finale di Supercoppa Europea, il portiere brasiliano infatti ha riportato un serio Infortunio nel match di Premier League contro il Norwich, che lo obbligherà a saltare la gara con il Chelsea. AFP/LaPresse Ad annunciarlo è Jurgen Klopp ...

Supercoppa Europea 2019 in tv : diretta in chiaro e streaming. Lo stadio : Supercoppa Europea 2019 in tv: diretta in chiaro e streaming. Lo stadio Il 14 agosto ad Istanbul grande appuntamento col calcio che conta. Sfida internazionale tra Liverpool e Chelsea, ovvero tra rispettivamente tra la squadra vincitrice della ultima edizione di Champions League e tra la squadra che ha vinto pochi mesi fa l’Europa League. Supercoppa Europea 2019, i dati storici delle due squadre Non è possibile parlare di una ...

Supercoppa Europea – Fa clamore la scelta dell’arbitro : La Supercoppa Europea si giocherà il prossimo 14 agosto a Istanbul. Ha attirato l’attenzione dei media la scelta del direttore di gara, sarà una donna. Supercoppa Europea – La francese Stephanie Frappart ha già arbitrato in Ligue 1 ed è considerata uno dei migliori arbitri in circolazione. Ecco quanto riportato da Il fatto quotidiano: Stephanie Frappart “Sarà Stephanie Frappart ad arbitrare la finale di Supercoppa ...

Supercoppa Europea ad un arbitro donna : il commento di Rizzoli : “E’ una notizia meravigliosa, un passo molto importante verso qualcosa di nuovo: segno che qualcosa sta cambiando”. Sono le dichiarazioni di Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale ora designatore della Can A dopo la decisione di far arbitrare a una donna, Stephanie Frappart, la Supercoppa Europea tra Liverpool e Chelsea. “Credo sia la dimostrazione del successo del calcio femminile – spiega Rizzoli a ...

Liverpool-Chelsea fa storia : un arbitro donna per la Supercoppa europea : La francese Stéphanie Frappart arbitrerà la finale di Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea in programma il 14 agosto