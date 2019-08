Sulla crisi Vincenzo Scotti ha ricordato le parole di De Gasperi

La crisi di governo fa scoppiare il Pd (Sulla scia dei nuovi sondaggi) : Quella che era iniziata come la crisi del governo Conte rischia di diventare la crisi del Pd. Cosa succederà? Ne abbiamo...

Sergio Mattarella - il perché dell'imbarazzante silenzio Sulla crisi di governo : Sergio Mattarella lascia che si alzi la tensione. Quella degli altri. Lui se ne resta alla Maddalena, in vacanza. Muto come solo i siciliani sanno essere. Fedele al programma concordato con la Marina Militare, ieri pomeriggio si è fatto un giro tra le isolette dell' arcipelago a nord della Sardegna,

Luigi Di Maio Sulla crisi di governo : "Nessun inciucio. Ci affidiamo a Mattarella" : No agli inciuci, né ai giochi di palazzo. Per Luigi Di Maio questa è la linea M5s per la gestione della crisi di governo.Per il vicepremier 5 stelle la priorità ora è completare l’iter della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari. Poi la parola alle Camere per la sfiducia: “Approvato il taglio dei parlamentari, ci rivediamo subito in aula per capire chi abbia davvero intenzione di sfiduciare ...

Programmi TV di stasera - venerdì 9 agosto 2019. Speciale Tg1 Sulla crisi di Governo al posto di Grand Tour : crisi di Governo Rai1, ore 21.25: Speciale Tg1 Al posto di Grand Tour, va in onda uno Speciale del Tg1 per gli aggiornamenti in tempo reale sulla crisi di Governo, dopo la mozione di sfiducia che la Lega di Salvini ha presentato al premier Conte. Rai2, ore 21.05: Pallavolo Maschile – Italia vs Camerun Dopo la qualificazione olimpica della Nazionale femminile, tocca alla squadra maschile guadagnarsi il pass per i Giochi di Tokyo 2020. ...

Travaglio Sulla crisi di governo : 'Esecutivo dem-grillino sarebbe regalo a Salvini' : sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano solito appuntamento con l'atteso editoriale di Marco Travaglio. Uno spazio in cui il giornalista utilizza la sua critica tagliente per fornire il proprio punto di vista su spinose questioni di stretta attualità, soprattutto politica. Nulla, in questo momento, tiene banco più della crisi di governo aperta da Matteo Salvini e la questione è diventata cercare di capire cosa accadrà in futuro. Da più parti ...

Crisi di governo - ora è scontro Sulla data delle elezioni. E Salvini evoca l’inciucio M5S-Pd : Convocati a Roma per lunedì i parlamentari leghisti, la corsa del leader per la sfiducia a Conte. Salvini attacca: «Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio». La replica del Movimento: «Giullare»

Crisi di governo - ora è scontro Sulla data del voto. E Salvini evoca l’inciucio M5S-Pd Taglio parlamentari per far slittare tutto : Convocati a Roma per lunedì i parlamentari leghisti, la corsa del leader per la sfiducia a Conte. Salvini attacca: «Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio». La replica del Movimento: «Giullare»

Crisi di governo - Buffagni (M5s) : “Salvini ha tradito perché non ha voluto cambiamento. Sulla giustizia voleva riforma alla Berlusconi” : “La parola data per me ha un valore al contrario di quella dei Giuda” così su facebook il sottosegretario M5s Stefano Buffagni: “Chi tradisce gli italiani una volta lo rifarà ed è questo che fa male agli italiani. perché ha tradito gli italiani? perché serve vera volontà di cambiamento per tagliare le poltrone che finanziano i partiti ed i debiti, serve coraggio per fare una riforma della giustizia vera e non alla Berlusconi ...

Le ricadute della crisi di governo Sulla Libia. Camporini : "Saremo in una posizione di assoluta vulnerabilità" : Mazzata finale. Ad una credibilità internazionale consumatasi in 14 mesi fatti di guerre verbali che ci hanno isolato in Europa e indebolito fono alla marginalizzazione in aree cruciali per gli interessi nazionali: il Mediterraneo, in primis. La crisi di governo a Roma e le sue ricadute sul fronte libico. Un tema caldissimo, che preoccupa la nostra diplomazia, disorienta i nostri già problematici alleati e rafforza i nostri nemici ...

Cos'è la regola della culla che porta la discussione Sulla crisi di governo al Senato : La cosiddetta 'regola della culla' è la regola - non scritta ma entrata ormai a pieno titolo, e da molto tempo, nella prassi istituzionale e parlamentare - che prevede, in caso di sfiducia al governo, che il presidente del Consiglio si presenti nell'Aula che per prima gli ha votato la fiducia, alla nascita dell'esecutivo. Ecco perché la sfiducia a Giuseppe Conte sarà discussa al Senato, ed è al Senato infatti che la Lega ha ...

Programmi TV di stasera - venerdì 9 agosto 2019. Speciale Tg1 Sulla crisi di Governo al posto di Grand Tour : crisi di Governo Rai1, ore 21.25: Speciale Tg1 Al posto di Grand Tour, va in onda uno Speciale del Tg1 per gli aggiornamenti in tempo reale sulla crisi di Governo, dopo la mozione di sfiducia che la Lega di Salvini ha presentato al premier Conte. Rai2, ore 21.05: Pallavolo Maschile – Italia vs Camerun Dopo la qualificazione olimpica della Nazionale femminile, tocca alla squadra maschile guadagnarsi il pass per i Giochi di Tokyo 2020. ...

Salario minimo - flat tax - autonomia - giustizia : le riforme bloccate dalla crisi La notizia Sulla stampa estera : le foto : Anche conflitto d’interesse, chiusura domenicale dei negozi, acqua pubblica, oltre al taglio dei parlamentari. A chi conviene e a chi no tra M5S e Lega

Di Battista Sulla crisi di governo aperta da Salvini : "Spettacolo da vomito" : "Questo politicante di professione manda tutto all'aria per pagare cambiali a parlamentari terrorizzati dal taglio delle poltrone o agli amici del 'suocero' Verdini che se la fanno sotto per la riforma della prescrizione che entrerebbe a breve in vigore. Il bello è che dirà in Parlamento che non si possono fare queste cose perché quelli del 5 Stelle lo trattano male poro amore". Alessandro Di Battista non fa nome ma il dettaglio anagrafico - la ...

Vittorio Feltri Sulla crisi di governo : "Matteo Salvini non è scemo - ecco perché non rompe" : Una nuova giornata convulsa, scandita da incontri e note ufficiali. Prima il faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini, dunque il presidente del Consiglio al Quirinale per un incontro definito "interlocutorio" con Sergio Mattarella. Poi arriva il tempo delle note di partito. Pri