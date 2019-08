Sui Samsung Galaxy S9 arriva la patch di agosto | fotocamera ancora migliorata

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 13 agosto 2019) L'aggiornamento con ladi sicurezza di2019 raggiunge anche iS9 e S9 Plus, esattamente come già successo con iNote 8 e Note 9. Come riportato da SamMobile, non si trattadel rilascio italiano, cui comunque non dovrebbe mancare molto, bensì della distribuzione tedesca, che dà il via al roll-out europeo. Le release G960FXXU6CSGD e G965FXXU6CSGD migliorano ladeiS9 e S9 Plus, anche se non sappiamo dirvi a che livello, oltre ad ottimizzare nel profondo il sistema operativo (anche in questo caso il changelog è parso non proprio esaustivo, come spesso succede in caso di incrementali come quello che vi stiamo descrivendo). Apprezziamo l'impegno che il produttore asiatico sta mettendo nel conservare al meglio i propri dispositivi, anche quelli che ormai hanno perso l'etichetta di top di gamma in carica. Il produttore ...

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Sui #SamsungGalaxyS9 arriva la patch di agosto: fotocamera ancora migliorata - OptiMagazine : Sui #SamsungGalaxyS9 arriva la patch di agosto: fotocamera ancora migliorata - palu01sa : RT @xWiseGirl: @flawlesshar A mia madre l'hanno riparato, ha pagato sui 15 euro perché era un centro che ripara pc, telefoni e tablet, se v… -