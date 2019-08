Spruzza spray urticante al concerto di Salmo | paura tra il pubblico | 7 persone al pronto

Lignano - Spruzzano spray urticante al concerto di Salmo : 7 persone al pronto soccorso per intossicazione : Sette persone sono finite al pronto soccorso per irritazioni e intossicazioni dopo che qualcuno ha spruzzato dello spray urticante al peperoncino durante il concerto del rapper Salmo a Lignano Sabbiadoro per strappare una catenina dal collo di uno dei giovani presenti tra il pubblico e poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Il cantante, resosi conto di quanto stava accadendo sotto il palco, ha subito interrotto il concerto per il ...

Lignano Sabbiadoro - spray urticante Spruzzato ad un concerto del cantante Salmo : Ha rischiato di trasformarsi in un dramma un concerto del rapper sardo conosciuto come Salmo: lo stesso si è tenuto ieri sera, lunedì 12 agosto, presso la "Beach Arena" di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. All'improvviso infatti, qualcuno tra il pubblico, ha spruzzato in aria uno spray urticante al peperoncino. La dinamica è simile a quella della tragedia di Corinaldo quando sei persone, tra cui diversi minorenni, nella notte tra il 7 e ...

Lignano Sabbiadoro - Spruzzato spray urticante al concerto di Salmo : Lignano Sabbiadoro, spruzzato spray urticante al concerto di Salmo Durante lo show del rapper sardo alla Beach Arena, qualcuno ha spruzzato diverse volte la sostanza tra le 5mila persone del pubblico. Una decina di giovani hanno accusato malori. Un ragazzo ha denunciato di essere stato derubato di una ...

Rovigo - intercettata la banda dello spray : porto il gas dentro - faccio Spruzzare tutti : Emerge un quadro inquietante dalle intercettazioni contenute nell'ordinanza di custodia cautelare. E dopo la strage di Corinaldo non si fermavano: "Se non era per i morti rubavamo la collana anche a Sfera Ebbasta" dicevano.

Corinaldo - arrestati 7 giovani per la strage in discoteca : Spruzzarono lo spray che scatenò il panico. Era una banda di rapinatori seriali : strage nella discoteca di Corinaldo: 7 arresti. Svolta nelle indagini sulla strage in discoteca ?Lanterna Azzurra? di Corinaldo. Nel locale in provincia di Ancona dove si doveva...

Corinaldo - arrestati 7 giovani per la strage in discoteca : Spruzzarono lo spray che scatenò il panico. Salvini : «Galera senza attenuanti» : strage nella discoteca di Corinaldo: 7 arresti. Svolta nelle indagini sulla strage in discoteca ?Lanterna Azzurra? di Corinaldo. Nel locale in provincia di Ancona dove si doveva...

Strage di Corinaldo - 7 arrestati : Spruzzarono lo spray urticante che scatenò il panico : L’8 dicembre 2018 il caos scatenato da una banda di rapinatori che spruzzarono dello spray urticante per rapinare i presenti provocò la tragedia

Strage di Corinaldo - arrestata banda di 7 giovani per aver Spruzzato lo spray al peperoncino : Arrestate 7 persone per la Strage alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, prima dell'inizio del concerto di Sfera Ebbasta: si tratta di una banda di giovani della provincia di Ancona, di età compresa tra di 19 e i 22 anni, dedita alle rapine nei locali del genere del Centro e Nord Italia spruzzando spray al peperoncino.Continua a leggere

Corinaldo - arrestati 7 giovani per la strage in discoteca : Spruzzarono lo spray che scatenò il panico : strage nella discoteca di Corinaldo: 7 arresti. Svolta nelle indagini sulla strage in discoteca ?Lanterna Azzurra? di Corinaldo. Nel locale in provincia di Ancona dove si doveva...

Strage di Corinaldo - 7 arrestati : Spruzzarono lo spray urticante che scatenò il panico|Le foto : L’8 dicembre 2018 il caos scatenato da una banda di rapinatori che spruzzarono dello spray urticante per rapinare i presenti provocò la tragedia