Spray urticante al concerto di Salmo Linciaggio sfiorato e presunti furti di collanine

Spruzza Spray urticante al concerto di Salmo - paura tra il pubblico : 7 persone al pronto soccorso : Uno spray urticante, probabilmente al peperoncino, Spruzzato per due volte in mezzo al pubblico. È successo a Lignano Sabbiadoro, durante il concerto di Salmo. Sette persone sono finite al pronto soccorso per irritazioni e intossicazione. Il cantante ha interrotto subito l’esibizione, portando la calma tra i presenti e contribuendo, secondo la Questura, a evitare che la situazione degenerasse. Come si vede nel video, Salmo invita le ...

Banda responsabile strage Corinaldo : pronta a passare dallo Spray urticante alle pistole : Cinici e spietati. Età compresa tra i 19 e i 22 anni, i sei giovanissimi componenti della Banda di Modena specializzata in colpi nelle discoteche con spray urticante, arrestati dopo una lunga e complicata indagine condotta dal Nucleo InvestIgativo dei carabinieri e dalla procura di Ancona, si apprestavano a fare il 'salto di qualità' nella precoce carriera criminale: intendevano passare alle rapine con pistole. Usavano lo spray al peperoncino ...

Strage di Corinaldo - 7 arrestati : spruzzarono lo Spray urticante che scatenò il panico : L’8 dicembre 2018 il caos scatenato da una banda di rapinatori che spruzzarono dello spray urticante per rapinare i presenti provocò la tragedia

Bologna - rimprovera stranieri e viene aggredito con Spray urticante : Federico Garau Il 32enne, affacciato alla finestra di casa, ha notato due extracomunitari che stavano assumendo droghe. Dopo averli raggiunti per intimare loro di andarsene, il giovane è stato minacciato e aggredito: uno degli stranieri ha rivolto contro di lui una bomboiletta di spray urticante Brutta esperienza per un 32enne di Bologna che, nel tentativo di allontanare due balordi, è stato aggredito da un cittadino ...