Spotify sta testando un modo per impostare lo speaker preferito | ma in settimana perderà

Il feed di Google Assistant aggiorna YouTube Music - Spotify e le schede meteo : Il feed con gli aggiornamenti di Google Assistant sta testando una scheda meteo completa e aggiunge un carosello di suggerimenti Musicali dedicato a Spotify o YouTube Music. L'articolo Il feed di Google Assistant aggiorna YouTube Music, Spotify e le schede meteo proviene da TuttoAndroid.

MACHETE MIXTAPE 4 IN STREAMING SU Spotify/ Salmo stasera a Legnano per il Rugby Sound : MACHETE MIXTAPE 4 disponibile in STREAMING su SPOTIFY. Questa sera il cantante sardo, Salmo, si esibirà a Legnano per il Rugby Sound

I Boomdabash ambasciatori del “mambo salentino” alla conquista di Spotify : Dopo l’annuncio delle prime quattordici tappe si aggiungono nuove date all’esplosivo ”Per un milione tour” dei Boomdabash, nuovo tour che a partire dal 4 Luglio li vedrà protagonisti nelle principali città italiane per tutta l’estate tra Festival, Club e Summer Arena. Si aggiungono altre undici date dal vivo al calendario: 07/07 Sedilo (Or), 18/07 Arborea (Or), 30/07 San Ferdinando di Puglia (Ba), 03/08 Canicattì (Ag), 11/08 Trepuzzi (Le), 13/08 ...

Hit estate 2019 : tormentoni e canzoni più ascoltate - la classifica Spotify : Hit estate 2019: tormentoni e canzoni più ascoltate, la classifica Spotify L’estate è da poco iniziata e anche se la stagione non è entrata nel vivo, sono già molti gli artisti che hanno pubblicato hit dal sapore estivo. Fresche e soprattutto ballabili da tutti, questi brani non sono altro che il preludio ad un’altra estate italiana all’insegna del divertimento e del relax. Gli artisti li conosciamo quasi tutti da J-Ax col suo nuovo ...