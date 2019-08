Sportmediaset | alla famiglia Icardi piace Roma e anche l’offerta economica

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2019) Maurodà un ultimatumJuventus. Ai bianconeri ha fatto sapere che aspetterà fino all’inizio della prossima settimana, poi sceglierà il trasferimento nella Capitale. E’ quanto riporta. L’argentino sarebbe stufo dell’aria che si respira nell’Inter e deciso ad andarsene. Inizialmente aveva fissato come deadline il 10 agosto, ma l’offerta della Juve non è arrivata. Troppo complesso liberarsi dei giocatori in esubero per aprire la porta all’ex capitano nerazzurro. Così, nell’incontro avvenuto atra Giuffrida, che assiste Wanda Nara nella trattativa con i giallorossi e la dirigenza del club, sarebbe emerso il gradimento del calciatore per la. Laavrebbe detto sìproposta di ingaggio formulata da Pallotta: 7,5 milioni più bonus a stagione.il Napoli rincorre ancora ...

