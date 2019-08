Spirito Libero | in onda attenzione tre episodi per la fiction austriaca

Guida Tv martedì 13 agosto - i programmi di oggi : Grand Tour su Rai 1 contro Spirito Libero : programmi Tv di martedì 13 agosto – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Grand Tour – Val d’Ossola (soppresso Velvet Collection) Rai 2 ore 21:20 Hawaii Five-0 8×17-18 1a Tv + 6×17 (qui le anticipazioni) Squadra Speciale Cobra 11 torna martedì 20 Rai 3 ore 21:15 La guerra dei Roses Canale 5 ore 21:15 Spirito Libero 1a Tv 1×04-05-06 (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Lo squalo Italia 1 ore 21:20 ...

Spirito Libero - gli episodi in onda martedì 13 agosto su Canale 5 : Spirito Libero, anticipazioni episodi 4, 5 e 6 in onda martedì 13 agosto su Canale 5. Dopo il buon successo del primo appuntamento, stasera, martedì 13 agosto, torna in onda su Canale 5 la miniserie austriaca Spirito Libero, con i nuovi episodi. L’appuntamento è per stasera alle 21:20 circa, tre nuovi episodi, il quarto, il quinto e il sesto, su otto totali che compongono la miniserie. Vediamo le informazioni sulla serie, il promo e la ...

Spirito Libero spoiler 13 agosto : l'ufficiale giudiziario va dagli Horvath per lo sfratto : Su Canale 5 sta andando in onda ogni martedì in prima serata la fiction australiana "Spirito libero" per la regia di Andreas Herzog e Christopher Schier. La serie si basa su un intreccio di intrighi familiari che vedono coinvolta la protagonista Alexandra Winkler. Il progetto televisivo che ha debuttato sulla rete ammiraglia Mediaset il 6 agosto è formato complessivamente da 8 episodi per un totale di tre serate. Di conseguenza, salvo ...

Ascolti Tv martedì 6 agosto - Spirito Libero 1 - 6 mln e 11% supera Velvet Collection 1 - 4 mln e 8.8% : Ascolti Tv martedì 6 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Spirito Libero 1 1a Tv – Canale 5 – 1.686 milioni e 11% Velvet Collection 2 1a Tv – Rai 1 – 1.425 milioni e 8.8% Chicago Fire 6 ( 2 ep. 1a Tv) – Italia 1 -1.186 milioni e 6.8% Samba – Rai 3 – 965 mila e 5.8% Squadra Speciale Cobra 11 (2 ep. 1a Tv + 1 replica) – Rai 2 – 819 mila e 5.3% In onda – La7 ...

Spirito Libero - anticipazioni seconda puntata di martedì 13 agosto : anticipazioni fiction SPIRITO LIBERO, trama della seconda puntata in onda martedì 13 agosto 2019, in prime time su Canale 5: Una cassetta di sicurezza contiene un filmato lasciato dal padre di Alexandra, che nel frattempo tenta un riavvicinamento con i fratelli e il resto della famiglia. Alexandra chiede a Imgard, la madre adottiva, il proprio certificato di nascita, sperando di poter risalire alla madre biologica. Ma il certificato non reca ...

Spirito Libero : anticipazioni episodi di martedì 13 agosto 2019 : Spirito Libero - Fiction Canale 5 Nel martedì estivo di Canale 5 tengono banco le avventure di Alexandra Winkler (Julia Franz Richter), protagonista di Spirito Libero, nuova serie tv drammatica austriaca. Un’unica stagione, composta da otto episodi, chiamata ad intrattenere i telespettatori per tre settimane. A seguire, trovate le anticipazioni episodio dopo episodio. Spirito Libero: anticipazioni episodi di martedì 13 agosto ...

Fiction Spirito Libero : cast - anticipazioni - trama prima puntata : L’estate di Canale 5 continua a regalare al proprio pubblico storie inedite e appassionanti. Dopo gli scandali di Riviera e gli arcani di Manifest, da martedì 6 agosto arriva la Fiction SPIRITO LIBERO, un nuovo racconto emozionante con protagonista la giovane attrice austriaca Julia Franz Richter. La Richter interpreta Alexandra Winkler, ragazza ventitreenne che vive da sola a Vienna dove lavora in una grande pasticceria. Cresciuta in una ...

