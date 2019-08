Sorteggi Europa League 2020 | quando si svolgono e a che ora Le fasce e le possibili

Fonte : oasport

(Di martedì 13 agosto 2019) Anche la seconda competizione continentale per squadre di club, l’, sta scaldando i motori con i preliminari in vista della fase a gironi: come al solito saranno 48 le squadre partecipanti, divise in dodici gironi, con le formazioni divise in quattroa seconda del ranking. Nell’attesa che vengano completati i preliminari ed i successivi play-off, che determineranno, assieme alle squadre che verranno retrocesse dalla Champions, per un totale di 31 club ancora da designare, si conosce la data delo, che verrà effettuato a Montecarlo venerdì 30 agosto alle ore 13.00. L’Italia schiera alla fase a gironi la Lazio, vincitrice della Coppa Italia, e la Roma, che ha approfittato della mancata partecipazione del Milan per saltare i preliminari, che sono affrontati dal Torino, ancora in corsa per partecipare alla manifestazione. Soltanto una ...

