Softball | Mondiali under 19 2019 | Italia ko anche contro l’Australia | azzurre al

(Di martedì 13 agosto 2019) Arriva la seconda e purtroppo decisiva sconfitta per la Nazionalena di19 aidi Irvine, con la Selezione del Bel Paese che viene superata per 3-0 dall’Australia, abbandonando di fatto le possibilità di arrivare ad una medaglia. Avvio di gara all’insegna dell’equilibrio, con le due formazioni che non concedono corse nei primi tre inning, ma lasciano spazio ad alcune situazioni degne di nota, con Susanna Soldi che guadagna tre basi, senza tuttavia completare il giro. Nella quarta frazione le oceaniche scavano il solco, producendo due punti a seguito del singolo di Sasha Willems, convertito da Shaylan Whatman e Philippa Adkins. L’accusa il colpo, non riesce più a sbloccarsi, e concede una nuova corsa ad Isabelle Hanna, che chiude la contesa sul 3-0. Ora per lec’è il placement round, dove si giocheranno il ...

