Sicilia | Regione stanzia 27 milioni per venticinque aree protette 2

Sicilia : intesa Omceo-Regione su emergenza-urgenza (2) : (AdnKronos) - "E' il primo progetto che si realizza in Italia per sviluppare la qualità del servizio sanitario pubblico, regionale e territoriale - ha sottolineato Amato - Lo faremo mettendo in campo progetti di ricerca, formazione e competenze sull'uso delle nuove tecnologie. Lo scopo è sviluppare

Sicilia : intesa Omceo-Regione su emergenza-urgenza : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) - Formare dipendenti pubblici per l'assistenza di base e di urgenza alle popolazioni colpite da catastrofi. E' questo l'obiettivo dell'accordo, primo in Italia, firmato oggi a Palermo tra l'Ordine dei medici del capoluogo Siciliano e la Regione. La Regione si occuperà di

Sicilia : intesa Omceo-Regione su emergenza-urgenza : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) – Formare dipendenti pubblici per l’assistenza di base e di urgenza alle popolazioni colpite da catastrofi. E’ questo l’obiettivo dell’accordo, primo in Italia, firmato oggi a Palermo tra l’Ordine dei medici del capoluogo Siciliano e la Regione. La Regione si occuperà di potenziare e garantire l’efficienza e la qualità dei servizi erogati, rafforzando la capacità ...

Sicilia : intesa Omceo-Regione su emergenza-urgenza (2) : (AdnKronos) – “E’ il primo progetto che si realizza in Italia per sviluppare la qualità del servizio sanitario pubblico, regionale e territoriale – ha sottolineato Amato – Lo faremo mettendo in campo progetti di ricerca, formazione e competenze sull’uso delle nuove tecnologie. Lo scopo è sviluppare nuovi percorsi formativi professionali per i dipendenti regionali responsabili delle operazioni di ...

Trivelle - dalla Regione Siciliana ok a permessi di ricerca nella terra di Montalbano : Le Trivelle nella terra dei commissario Montalbano. La Regione Siciliana ha dato il via libera alla richiesta avanzata dalla Panther Oil. È la stessa società texana che voleva cercare idrocarburi nella Val di Noto nel 2007. All’epoca le Trivelle vennero bloccate da una mobilitazione popolare appoggiata anche da Andrea Camilleri, l’inventore del commissario Montalbano. Ed è proprio dove sono girate le puntate della fiction ...

La Sicilia è la prima regione italiana che punta sul turismo sostenibile : Avvenia, società del gruppo Terna che si occupa di efficienza energetica, ha analizzato l’andamento del turismo cosiddetto sostenibile degli ultimi mesi, rilevando come i nuovi criteri “ecolabel” (introdotti dalla Ue nel 2018) abbiano premiato le strutture ricettive attente all’ambiente che si trovano in Sicilia, Trentino e Sardegna. Sul gradino più alto del podio, per numero di strutture certificate, troviamo la Sicilia, ...

Sicilia : M5S - 'Regione incapace di gestire Fesr - Bruxelles stoppa pagamenti' (2) : (AdnKronos) - Una "azione molto grave - evidenzia Sunseri - che non capita spesso nella gestione dei fondi Ue e che merita un’attenzione particolare da parte di tutta l’amministrazione regionale. Il regolamento Ue parla chiaro: se lo Stato membro, insieme all’autorità di gestione, non adotta le azio

Incendi : Regione Sicilia - 'nel palermitano in azione 3 elicotteri e 4 canadair' : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - "Attualmente, in tutta l'area del palermitano, sono in azione tre elicotteri e quattro canadair" impegnati nelle operazioni di spegnimento degli Incendi. A dirlo è l'assessore regionale al Territorio Toto Cordaro.

Incendi : Regione Sicilia - a Monreale in fumo 60 ettari di terreno - evacuate 70 persone (2) : (AdnKronos) - "Appena sarà completata la verifica dei danni, verrò personalmente sul posto per verificare gli interventi urgenti che dovranno essere disposti dalla Regione per mettere in sicurezza gli abitati colpiti dai roghi - ha fatto sapere il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci -

Incendi : Regione Sicilia - a Monreale in fumo 60 ettari di terreno - evacuate 70 persone : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - "Sessanta ettari di terreno, due case e un numero ancora imprecisato di auto. E' il primo bilancio dei danni causati dagli Incendi che questa notte hanno accerchiato Monreale e che hanno portato allo sgombero temporaneo di 70 persone, le quali, in parte, sono già rientr

Incendi : Regione Sicilia - ‘nel palermitano in azione 3 elicotteri e 4 canadair’ : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Attualmente, in tutta l’area del palermitano, sono in azione tre elicotteri e quattro canadair” impegnati nelle operazioni di spegnimento degli Incendi. A dirlo è l’assessore regionale al Territorio Toto Cordaro. L'articolo Incendi: Regione Sicilia, ‘nel palermitano in azione 3 elicotteri e 4 canadair’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Incendi : Regione Sicilia - a Monreale in fumo 60 ettari di terreno - evacuate 70 persone : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – “Sessanta ettari di terreno, due case e un numero ancora imprecisato di auto. E’ il primo bilancio dei danni causati dagli Incendi che questa notte hanno accerchiato Monreale e che hanno portato allo sgombero temporaneo di 70 persone, le quali, in parte, sono già rientrate nelle proprie abitazioni. Mentre sono ancora in corso di accertamento i danni riportati dal patrimonio boschivo che ha ...

Incendi : Regione Sicilia - a Monreale in fumo 60 ettari di terreno - evacuate 70 persone (2) : (AdnKronos) – “Appena sarà completata la verifica dei danni, verrò personalmente sul posto per verificare gli interventi urgenti che dovranno essere disposti dalla Regione per mettere in sicurezza gli abitati colpiti dai roghi – ha fatto sapere il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – Esprimo il mio personale ringraziamento e quello di tutti i Siciliani, agli uomini combattono ogni giorno gli Incendi ...

Sicilia : corsi di inglese e master - Regione finanzia 700 giovani (2) : (AdnKronos) - "Stiamo lavorando - sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci - per dare ai nostri ragazzi gli strumenti migliori per perfezionare la loro formazione e ottenere maggiori risultati in termini occupazionali. finanziamo l’acquisizione di competenze e, più in generale, promuovi