Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – E’ statodall’Assessoreper la Pesca Mediterranea, Edy Bandiera, a Sinagra, in occasione del convegno nazionale in tema di pesca e acquacoltura, che ha visto coinvolto Ministero delle Politiche Agricole e a tutti gli operatori del settore, il ‘per l’Anguilla”. “Atteso da oltre 10 anni, ilrappresenta una straordinaria opportunità per lo sviluppo delle aree interne della, che, attraverso il proficuo impiego dei fondi comunitari, possono incentivare lo sviluppo dell’acquacoltura, caratterizzata da risparmio energetico, sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare, a testimonianza dell’impegno e dell’attenzione posta da parte del Governo Musumeci verso settori trainanti per l’economia e lo sviluppo dell’Isola – si legge in ...

TV7Benevento : Sicilia: Presentato il Piano regionale per l'Anguilla... - Nacino6 : Questo è un filmato di vari anni fa c'è ne sono iosa due anni fa nel 2011 ecc ecc ogniqualvolta salvini si è prese… - EgidioMorici : Ieri a Selinunte, atelier Pensiero Contemporaneo, è stato presentato 'Decollati', l'ultimo libro di Salvatore Mugno… -