Sicilia : Presentato il Piano regionale per l’Anguilla : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – E’ stato Presentato dall’Assessore regionale per la Pesca Mediterranea, Edy Bandiera, a Sinagra, in occasione del convegno nazionale in tema di pesca e acquacoltura, che ha visto coinvolto Ministero delle Politiche Agricole e a tutti gli operatori del settore, il ‘Piano regionale per l’Anguilla”. “Atteso da oltre 10 anni, il Piano rappresenta una straordinaria ...