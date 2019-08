Sfiducia a Conte | Lega ko | in Aula il 20 |Salvini | sì taglio parlamentari | poi voto

Crisi - la nuova maggioranza M5s-Pd al Senato : respinta la mozione della Lega - Sfiducia a Conte il 20 agosto : Al Senato passa la linea di M5s, Pd e LeU. L'aula di Palazzo Madama, infuocata dalle polemiche tra Matteo Renzi e i dem, respinge le mozioni del centrodestra di votare la sfiducia al premier Giuseppe Conte già domani, 14 agosto. Confermato dunque il calendario e il timing votato in conferenza dei ca

Conte in Aula il 20 agosto - respinte mozioni per Sfiducia subito : Il Senato ha approvato la mozione, varata ieri a maggioranza da Pd e M5s nella conferenza di capigruppo, che convoca l'Aula martedì 20 alle 15 per ascoltare le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Sono state respinte le mozioni proposte da Forza Italia e dalla Lega, che chiedevano di votare la sfiducia a Conte rispettivamente oggi e domani. Il tabellone elettronico delle votazioni dell'Aula del Senato, con le lucine rosse ...

Salvini dice sì al taglio dei parlamentari M5S : «Allora ritiri la mozione di Sfiducia» La Lega va sotto - Conte in aula il 20 agosto : A Palazzo Madama il ministro dell’Interno apre al taglio dei parlamentari. Poco prima aveva annunciato che non ritirerà i ministri dal governo. In Senato continua la seduta sul la calendario dei lavori

Senato respinge Sfiducia a Conte domani : 19.20 Il Senato ha respinto la richiesta della Lega di votare la mozione di sfiducia a Conte il 14 agosto. Conte dunque riferirà in Aula il 20 agosto alle 15. Compatto il voto di Pd, Leu e M5S contro le proposte del centrodestra di anticipare la mozione di sfiducia a Conte. Stesso discorso di compattezza per Lega, FdI e FI. La riunione dei capigruppo della Camera, convocata alle 19, è stata spostata alle 20.

Crisi di governo - Senato decide il calendario : Sfiducia a Conte si vota martedì 20 agosto : L'Aula del Senato si è espressa sul calendario della Crisi di governo: la sfiducia a Conte si voterà martedì 20 agosto. La proposta a sorpresa di Salvini ai 5S: "Votiamo per anticipare il taglio dei parlamentari, poi subito al voto".Continua a leggere

Salvini : «Sì al taglio dei parlamentari - poi al voto». Il Senato respinge la richiesta di votare domani la Sfiducia a Conte : Via alla seduta nell'Aula del Senato che dovrà confermare la decisione presa a maggioranza dalla Capigruppo di votare il 20 agosto la mozione di sfiducia della Lega al premier...

Salvini : «Sì al taglio dei parlamentari - poi al voto». Il Senato respinge la richiesta di votare domani la Sfiducia a Conte : Via alla seduta nell'Aula del Senato che dovrà confermare la decisione presa a maggioranza dalla Capigruppo di votare il 20 agosto la mozione di sfiducia della Lega al premier...

Ore 18 : si vota per la data su Sfiducia a Conte |Renzi ripete : "Nuovo governo o è recessione - il Senato mostrerà che accordo è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Ore 18 : si vota per la data su Sfiducia a Conte |Renzi ripete : "Nuovo governo o è recessione - il Senato mostrerà che accordo è possibile" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

Ore 18 : si vota per la data su Sfiducia a Conte |Renzi ripete : "Nuovo governo o è recessione" : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

I numeri da tenere a mente per capire come finirà al Senato sulla Sfiducia a Conte : I numeri, sulla carta, parlano chiaro. La Lega, al cui fianco si sono schierati anche Fratelli d'Italia e Forza Italia, ha poche chance di ottenere che l'Aula del Senato mercoledì prossimo, 14 agosto, si riunisca per discutere e votare sulla mozione di sfiducia al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. È stata questa, infatti, la proposta avanzata dal capogruppo leghista Massimiliano Romeo, dal capogruppo azzurro Anna Maria Bernini e dal ...

Giuseppe Conte - il cavillo che può ribaltare tutto : "Niente Sfiducia formale - così poi..." : La "prassi" potrebbe salvare Giuseppe Conte. La partita della crisi e della sfiducia si gioca su sottilissimi "bizantinismi" politici. Oggi alle 18 in Senato si deciderà se dare vita a una sessione d'aula il 20 agosto, a norma dell'articolo 105 del Regolamento, "sulle comunicazioni del Governo" e ap

Governo - è il giorno della data sulla Sfiducia a Conte | "Nuove" maggioranze alla prova del Senato : La crisi di Governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto

La Sfiducia a Conte si può già votare domani : assenze strategiche tra i dem : I grillini stanno vivendo un Ferragosto da incubo. Vorrebbero rimanere incollati alla poltrona ma Matteo Salvini ha scelto di staccare