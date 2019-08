Settimana di Ferragosto con Sole e qualche Temporale | Caldo nella norma | ma attenti al

A Palermo nella Settimana di Ferragosto oltre 200mila visitatori : Dal 12 al 19 agosto dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino viaggeranno 201.665 passeggeri, circa il 3 per cento in più (+ 5.840 in valore assoluto) rispetto allo scorso anno. I voli complessivi saranno 1.440, +3,15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Se venerdì 9 agosto sono stati superati 29mila passeggeri in transito, il 16 agosto, secondo le proiezioni dell’ufficio statistiche della Gesap, la società di gestione ...

La Settimana di Ferragosto e il Meteo estremo dell’Italia : +41°C e 124km/h a pochi chilometri di distanza! : La settimana di Ferragosto è iniziata con un Lunedì di Meteo particolarmente estremo sull’Italia: piogge torrenziali hanno colpito il Nord, in modo particolare sulle Alpi (spiccano i 126mm di Bellinzona, in Svizzera è stato un disastro con due dispersi) ma anche in pianura Padana. La Lombardia nel pomeriggio è stata investita da temporali molto forti tra Milano e il Lago di Garda, con raffiche di vento degne di un uragano: 124km/h a Burago ...

Ecco i premi e gli sconti WinDay di questa Settimana di ferragosto : Il premio settimanale del lunedì del programma di fedeltà WinDay creato da Wind Tre per i suoi clienti consumer Wind, dal 12 agosto 2019 permette di scegliere fino a 60 euro di sconto per Mirabilandia oppure 10 euro di sconto nei pet shop Arcaplanet. L'articolo Ecco i premi e gli sconti WinDay di questa settimana di ferragosto proviene da TuttoAndroid.

L'Oroscopo Settimanale dal 12 al 18 agosto : Ferragosto fiabesco per Cancro : L'Oroscopo della settimana di Ferragosto, ovvero quella dal 12 al 18 agosto, riserva per ciascun segno delle grandiosi emozioni. Tra feste, concerti, sagre di paese, tuffi al mare e soprattutto visite ai parenti, saranno delle giornate piene che consentiranno a tutti di ricaricare le pile in vista del fatidico rientro. Le previsioni invitano a non sprecare questa settimana in inutili preoccupazioni e discussioni. Vediamo nel dettaglio che cosa ...

Meteo - le Previsioni per la Settimana di Ferragosto : i dettagli giorno per giorno [MAPPE] : Gli italiani sono in gran parte in vacanze e i prossimi 7/8 giorni, a partire da domani, si annunciano favorevolissimi atmosfericamente. Va detto, tuttavia, che il troppo storpia e quindi anche l’eccessivo caldo potrebbe determinare disagi. C’è da aggiungere che, localmente, specie per i vacanzieri montani alpini e prealpini, spesso potrebbero infastidire rovesci o temporali. Diamo uno sguardo, quindi, all’evoluzione, giorno ...

Programmazione Bitter Sweet - Ingredienti d'amore : in pausa la Settimana di Ferragosto : Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà nuove variazioni di palinsesto durante la settimana di Ferragosto. Oltre a Beautiful e Il Segreto, già in pausa estiva a partire dal 5 agosto, anche la soap Bitter Sweet - Ingredienti d'amore andrà in vacanza per qualche giorno, lasciando spazio ad un film. La sua interruzione, però, durerà meno rispetto alle altre due storiche serie televisive che torneranno ad occupare il loro tradizionale orario ...

Previsioni meteo per la Settimana di ferragosto : Roma - Le ultime proiezioni per la settimana di ferragosto sono ancora orientate verso un tipo di tempo che potrebbe risultare a tratti instabile. Però poiché la maggior parte degli indici atmosferici sono cambiati in pochi giorni, la situazione ci impone di essere cauti e non dare ancora nulla per scontato, tutto potrebbe ancora accadere. Tra l'altro parliamo di un'intera settimana e di quelli che potrebbero essere solo un ...

Le Previsioni Meteo per la Settimana di Ferragosto : incalza il maltempo - ma ancora caldo al Centro/Sud [MAPPE] : Ci apprestiamo a vivere una prossima settimana con tante novità e una frenetica carrellata di eventi atmosferici. Si partirà con il caldo, tanto caldo, che invaderà un po’ tutto il Paese, in seno ad un sontuoso flusso rovente subtropicale. Quando il caldo estremo? La lingua di fuoco proveniente direttamente dai settori sub-sahariani algerini, inizierà calcare la mano già dal fine settimana con punte nei valori massimi verso i +38/+39/+40°C ...

Programmazione Una Vita : la telenovela prosegue anche la Settimana di Ferragosto : Il mese di agosto è solitamente sinonimo di pausa per le serie televisive del pomeriggio di Canale 5. A partire da lunedì 5, infatti, sia Beautiful che Il Segreto sono andate in vacanza e al loro posto hanno trovato maggiore spazio Una Vita e Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Successivamente anche la soap turca verrà sospesa per qualche giorno ma non verrà riservato lo stesso destino ad Una Vita. Grazie agli ottimi ascolti delle vicende ...