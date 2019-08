Serie A | parte il campionato | i vip si schierano su “Oggi”

Indycar Series - La McLaren parteciperà alla stagione 2020 : La McLaren Racing ha annunciato oggi che dal 2020 parteciperà all'intero campionato Indycar, grazie a una partnership strategica con la Arrow SPM e con la Chevrolet. L'ultima stagione completa del team di Woking in Indycar Series risale al 1979.Si punta in alto. Nell'ambito di questa partnership, il team correrà la stagione come Arrow McLaren Racing SP e schiererà due monoposto motorizzate Chevrolet. Le vetture e le operazioni del team saranno ...

Serie A femminile - ecco il calendario 2019-20 : si parte con Roma-Milan : calendario Serie A femminile 2019-2020. Anche il calendario della Serie A femminile 2019-2020, destinato a catalizare in modo ancora più forte l’attenzione degli appassionati, è stato svelato. La nuova stagione, che vedrà la Juventus campione d’Italia, si appresta ad essere ancora più avvincente con il Milan che ha deciso di cambiare diverse giocatrici della propria […] L'articolo Serie A femminile, ecco il calendario 2019-20: ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : svelato il calendario. Si parte con Roma-Milan - esordio morbido per la Juventus : Il Calcio femminile torna a bussare alle porte degli italiani. Dopo l’ottima prova della Nazionale azzurra di Milena Bertolini, spintasi fino ai quarti di finale iridati, il “Pallone in rosa” è nuovamente protagonista grazie alla presentazione del calendario di Serie A 2019-2020. Si partirà dal 14 settembre e sarà, anche in ambito femminile, la Juventus a difendere il titolo ottenuto l’anno passato. La Vecchia Signora si ...

Serie B - ecco il calendario 2019/20 : si parte il 23 agosto : Il derby calabrese tra Crotone e Cosenza e la sfida Perugia-Chievo sono le sfide di cartello della prima giornata del campionato di Serie B, secondo il sorteggio effettuato oggi ad Ascoli Piceno. La stagione comincerà il 24 agosto prossimo, con primo anticipo il 23. Questo il programma della prima giornata: Ascoli-Trapani, Cittadella-Spezia, Crotone-Cosenza, Empoli-Juve Stabia, […] L'articolo Serie B, ecco il calendario 2019/20: si parte ...

Guida tv mercoledì 7 agosto - i programmi di oggi : parte la Serie flop The Fix su Canale 5 : programmi tv di mercoledì 7 agosto – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Superquark Rai 2 ore 21:20 Elementary 7×07-08 1a Tv (qui le anticipazioni) a seguire Blood & Treasure 1a TV 1×10-11 (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Maximilian prima parte (qui le anticipazioni) Canale 5 ore 21:20 The Fix 1a Tv 1×01-02-03 (qui le anticipazioni) + Station 19 1a Tv Free 1×01 (qui le anticipazioni) Rete 4 ore ...

Il Palermo riparte dalla Serie D : Dopo essere stata fra le più importanti squadre del Sud Italia, ha perso tutti i giocatori e ripartirà dai dilettanti con una nuova proprietà

Serie A 2019/2020 - prima giornata : si parte il sabato con la Juve su Sky - si chiude il lunedì con l’Inter su DAZN : prima giornata Serie A La Serie A 2019/2020 si avvicina all’esordio. sabato 24 agosto inizierà la prima giornata di campionato dagli anticipi, proseguirà poi con le partite della domenica e il posticipo del lunedì sera. La ‘ripartizione’ dei match tra Sky e il servizio di video streaming online DAZN, che detengono i diritti, è stata decisa. Serie A 2019/2020: dove seguire le partite della prima giornata Ad inaugurare la nuova ...

Maria Teresa - la seconda parte della miniSerie sull’imperatrice asburgica : anticipazioni trama : Giovedì 1 agosto, dalle 21.20 circa in poi su Rai3, va in onda in prima serata la seconda e ultima parte della miniserie Maria Teresa, la coproduzione europea che racconta tutta la storia della vita della leggendaria imperatrice (anche se non poté mai fregiarsi apertamente di questo titolo) asburgica. Nel ruolo della sovrana austriaca c’è sempre Marie-Luise Stockinger, come nella prima parte del racconto andata in onda ieri (QUI la trama ...

Derby e match scudetto - la Serie A parte con i botti : La Serie A parte con i botti. Gli scontri diretti in chiave scudetto arrivano in fretta e daranno indicazioni immediate su quale sara' la squadra da battere: la Juventus riceve il Napoli di Carlo Ancelotti all'Allianz Stadium gia' alla seconda giornata, con il mercato ancora aperto; alla settima i campioni d'Italia andranno a San Siro per sfidare l'ambiziosa Inter di Suning, tra le principali candidate a detronizzare la Signora dopo 8 titoli ...

Roma - calendario Serie A : si parte con il Genoa - poi è subito derby : Siamo ancora solo nel pieno del periodo della preparazione estiva e del calciomercato, eppure già cresce l'entusiasmo per la nuova stagione. Merito sicuramente del sorteggio del nuovo calendario di Serie A che ha già acceso i riflettori sul campionato 2019/20. La Roma del nuovo tecnico Fonseca parte per fare certamente meglio della scorsa stagione e conquistare il posto in Champions League. calendario: alla seconda è già tempo di derby Neanche ...

La Serie A 2019-2020 parte col botto : Partirà col botto la Serie A 2019-2020. Il calendario svelato a Milano prevede il debutto in trasferta a Parma per la Juve campione d’Italia.Sempre alla prima, in programma il 24 e 25 agosto, anche Fiorentina-Napoli, Inter-Lecce, Udinese-Milan e Roma-Genoa.Già alla seconda (31 agosto-1 settembre) arrivano il big match Juve-Napoli e il derby di Roma. Il derby di Milano è previsto alla quarta giornata, alla settima ...

Calendario Inter Serie A 2019-2020 : si parte con il Lecce - Juve alla 7a : L’Inter, nonostante la qualificazione alla Champions League, ha deciso di salutare Luciano Spalletti e riparte con un allenatore a cui determinazione e ambizione non mancano di certo: Antonio Conte. Per il tecnico pugliese il ritorno nel massimo campionato avrà un sapore speciale: il debutto nella Serie A 2019-2020 sarà infatti a San Siro contro il […] L'articolo Calendario Inter Serie A 2019-2020: si parte con il Lecce, Juve alla 7a ...

Coppa Italia Serie C - il programma completo : squadre partecipanti - date e orari prima giornata : Coppa Italia Serie C, definite le partecipanti alla competizione, le date e gli orari della prima giornata girone per girone. Ecco il programma completo. squadre partecipanti Alessandria, Arezzo, Carpi, Carrarese, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Feralpisalò, Fermana, Imolese, Monopoli, Monza, Novara, Padova, Piacenza, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Ravenna, Reggina, Rende, Robur Siena, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, L.R. ...

