Serie A | Fantacalcio | i possibili rigoristi dalla certezza Quagliarella alla novità Schone

Consigli Fantacalcio : i probabili rigoristi della Serie A da Ilicic a De Paul : La serie A sta ormai per cominciare e dunque per molti italiani appassionati di Fantacalcio agosto sarà il mese giusto per la prima asta stagionale. In queste settimane dunque si cominciano a prendere appunti e si va a caccia di utili Consigli per cercare di allestire una formazione competitiva. Nella lista dei possibili acquisti non possono mancare i rigoristi, una categoria molto ricercata. I giocatori che calciano dal dischetto hanno ...

Asta Fantacalcio Serie A : un suggerimento per ogni squadra - da Caputo ad Hateboer : Si avvicina il momento dell'Asta del Fantacalcio di Serie A per molti appassionati di questo fantasy game. C'è chi deciderà di farla poco prima dell'inizio del torneo, fissato per il 24 agosto (con l'anticipo Parma-Juventus), c'è invece chi la farà dopo le prime due giornate. La motivazione principale risiede nel fatto che il calciomercato chiuderà il 2 settembre e dunque solo in quel momento le rose delle squadre non saranno più ...

Fantacalcio Serie A : Cristiano Ronaldo il più caro - Pinamonti la possibile sopresa : Tra meno di un mese inizierà la stagione calcistica 2019/2020 e come tutti gli anni non potrà mancare il Fantacalcio. Centinaia di migliaia di appassionati, possono iniziare a studiare le quotazioni dei nuovi arrivati in serie A, andare ad individuare le possibili sorprese, oppure provare a pescare qualche giocatore in cerca di riscatto dopo una stagione deludente. Sotto l'ombrellone o al fresco della montagna, si inizia quindi a buttare un ...

Fantacalcio 2019-20 : i probabili portieri titolari in Serie A - da Szczesny a Musso : Si avvicina il momento del Fantacalcio per migliaia e migliaia di appassionati, in attesa dei listoni dei giocatori di serie A sui quali darsi battaglia all'asta. Manca appena un mesetto circa all'inizio del campionato ed è arrivato dunque il momento di iniziare a documentarsi sui nuovi volti che vedremo nel massimo torneo italiano. Una delle scelte più difficili per gli appassionati del fantasy game riguarda i portieri. Meglio prendere tutti e ...