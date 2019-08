Serena Williams infortunata | l’avversaria la consola

Serena Williams in lacrime si ritira dalla finale : il gesto dell’avversaria è da ovazione : Serena Williams ha nel mirino il suo 73esimo titolo WTA, ma nel corso del primo set della finale di Toronto avverte un dolore lancinante alla schiena. È costretta al ritiro, si siede e inizia a piangere. L’avversaria, la 19enne canadese Bianca Andreescu, si avvicina: “Ho seguito tutta la tua carriera (Williams ha 37 anni, ndr), so che sei una forza”. Poi l’invito ad alzarsi. E l’abbraccio salutato ...

Tennis - Ranking WTA (12 agosto) : Naomi Osaka torna in vetta - Serena Williams n.8 - Camila Giori n.1 italiana : Cambia la vetta del Ranking WTA. La giapponese Naomi Osaka torna a comandare, grazie ai risultati emersi nella Rogers Cup a Toronto. La nipponica precede l’australiana Ashleigh Barty e la ceca Karolina Pliskova, in una graduatoria molto corta. A seguire troviamo la rumena Simona Halep, l’altra ceca Petra Kvitova, l’ucraina Elina Svitolina e l’americana Serena Williams, che finalista in Canada (costretta però al ritiro ...

WTA Toronto – Serena Williams si ritira per infortunio : Bianca Vanessa Andreescu vince davanti al suo pubblico : Serena Williams costretta al ritiro dalla finale del WTA di Toronto: prolemi alla schiena per la stella americana. La canadese Bianca Vanessa Andreescu vince davanti al suo pubblico Tanta attesa per la finale del WTA di Toronto, conclusa poi… a tavolino. Serena Williams è stata costretta ad alzare bandiera Bianca prima di scendere in campo a causa di alcuni, fastidiosi, problemi alla schiena che le hanno impedito di giocare la finale ...

WTA Toronto – Serena Williams in finale : a Bouzkova non riesce un’altra impresa : Serena Williams accede alla finale del WTA di Toronto: la tennista americana batte Marie Bouzkova in tre set e si prepara alla sfida contro Bianca Vanessa Andreescu Questa volta Marie Bouzkova non riesce a ribaltare il pronostico. Dopo aver superato ben 3 campionesse Slam del calibro di Sloane Stephens, Jelena Ostapenko e Simona Halep (ritiratasi per infortunio dopo un set), Marie Bouzkova, numero 91 al mondo, si è dovuta arrendere a ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : i risultati delle semifinali. Serena Williams vince in rimonta ed affronterà Bianca Vanessa Andreescu : Decisa la finalissima del torneo WTA Premier 5 di Toronto: si affronteranno, sul cemento outdoor canadese, la padrona di casa Bianca Vanessa Andreescu e la statunitense Serena Williams, numero otto del seeding. In caso di successo la canadese ritoccherebbe il proprio best ranking fino al numero 14, mentre l’americana in ogni caso resterebbe all’ottavo posto delle classifiche. Andreescu supera, in una partita molto combattuta, ...

WTA Toronto – Sconfitta con il sorriso per Naomi Osaka : Serena Williams in semifinale - la giapponese sarà n°1 : Naomi Osaka esce Sconfitta dalla sfida dei quarti di finale del WTA di Toronto: la tennista giapponese si arrende a Serena Williams ma da lunedì sarà n°1 Naomi Osaka lascia il WTA di Toronto ai quarti di finale. La tennista giapponese, numero 2 al mondo, è stata Sconfitta, per la prima volta in carriera dopo 3 incontri, da Serena Williams, battuta in precedenza a Miami e nella finale US Open 2018. Serena Williams si è imposta in due set ...

WTA Toronto – Serena Williams spazza via la Alexandrova e vola ai quarti - Ostapenko ko contro la ceca Bouzkova : Tutto semplice per la minore delle sorella Williams al cospetto della Alexandrova, niente da fare invece per Jelena Ostapenko che esce di scena battuta dalla Bouzkova Serena Williams si qualifica per i quarti di finale del torneo WTA di Montreal, la tennista americana passeggia al cospetto della russa Alexandrova, stendendola senza patemi con il punteggio di 7-5, 6-4. Un successo che permette all’americana di volare al turno ...

WTA Toronto – Serena Williams agli ottavi di finale : Mertens spazzata via in due set : Serena Williams raggiunge gli ottavi di finale del WTA di Toronto: la tennista americana supera Elise Mertens in due set Bastano 77 minuti a Serena Williams per capire ‘chi comanda’. La tennista americana, numero 10 dell’attuale classifica WTA, non ha avuto problemi a superare i sedicesimi di finale del WTA di Toronto. Sul cemento canadese Serena Williams si è imposta in due set, vinti entrambi con il punteggio di 6-3 / 6-3 su Elise ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : i risultati di mercoledì 7 agosto. Faticano Pliskova - Svitolina e Halep - senza problemi Serena Williams : Giornata ricca di grandi partite la terza del WTA Premier 5 sul cemento canadese di Toronto che ha visto il completamento degli incontri di secondo turno. Hanno vinto quasi tutte le big che sono scese in campo ma c’è chi ha ha avuto pochi problemi come la statunitense Serena Williams, che ha rifilato un doppio 6-3 alla belga Elise Mertens, o la giapponese numero due del mondo Naomi Osaka, che sul 6-2 in suo favore ha beneficiato del ritiro della ...

Le atlete più pagate nel 2019 : domina Serena Williams : Serena Williams resta in testa nella classifica delle atlete più pagate stilata da Forbes. La tennista statunitense si è confermata in vetta per il quarto anno consecutivo, davanti alla colleghe tenniste Naomi Osaka e Angelique Kerber. L’analisi di Forbes prende in considerazione premi, stipendi, bonus, sponsorizzazioni e quote di partecipazione tra il 1° giugno 2018 e il 1 […] L'articolo Le atlete più pagate nel 2019: domina Serena ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : il tabellone ai raggi X. Possibile quarto di finale tra Serena Williams e Naomi Osaka : Come tutti i tornei femminili di grande ma anche di minore importanza anche il WTA Premier 5 sul cemento canadese di Toronto ha un pronostico incertissimo, tanto più che il campo di partecipazione è galattico: delle big mancherà solo Petra Kvitova, che ha dichiarato forfait per un infortunio al braccio. Vediamo quale sarà il cammino nel tabellone delle prime quattro teste di serie. Allo stesso modo del corrispettivo torneo maschile che si ...

Serena Williams e l’abito adatto alle forme di ogni donna : È una delle tenniste più leggendarie della storia, nonché la donna più ricca del mondo ad aver costruito la sua fortuna interamente con le proprie mani: Serena Williams è una sportiva di enorme successo, ma il suo essere iconica non si ferma solamente a questo. Nel corso della sua carriera infatti, la tennista si è raccontata come donna attraverso le sue più grandi insicurezze, ispirando intere generazioni e mostrando al tempo stesso che avere ...

Non potrebbe esistere un’amica migliore di lei! Serena Williams prende le difese di Meghan Markle : Ha creato un po’ di scompiglio la presenza di Meghan Markle alla finale dei campionati di Wimbledon. Tanto è vero che Serena Williams, tennista e amica fidata della duchessa di Sussexm, ha preso le sue difese per cercare di placare le polemiche e i rumor negativi che stavano serpeggiando durante l’evento sportivo.\\ Come ha riportato Grazia, Meghan Markle avrebbe chiesto esplicitamente alle bodyguard di impedire ai presenti di ...

Halep nuova regina di Wimbledon - Serena Williams al tappeto : E' Simona Halep la nuova regina di Wimbledon. Nulla da fare per Serena Williams, che cercava il 24° titolo in singolare in una prova del Grande Slam