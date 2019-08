Senato | Casellati chiama più volte Salvini Presidente

Senato - SCONTRO CASELLATI-MARCUCCI/ Presidente a capogruppo : 'Ha già parlato troppo!' : SENATO, scaramucce tra la Presidente Casellati e il capogruppo del Pd Marcucci: il SENATOre dem lamenta disparità di trattamento con Salvini, la forzista...

Senato - Casellati si rivolge a Salvini e lo chiama più volte “presidente” - ma nessuno sa perché : Durante la discussione in Senato sul calendario della crisi di governo, la presidente dell’Aula Maria Elisabetta Casellati si rivolge a Matteo Salvini chiamandolo più volte “presidente”. Eppure il leader leghista, seppur ricopra molte cariche, non è presidente di nulla: al momento è vicepresidente del Consiglio, ministro dell’Interno e segretario della Lega. Casellati chiama “presidente” anche Marcucci, che ...

Senato - capigruppo divisi : oggi voto in aula sul calendario della crisi. Pd-Leu attaccano Casellati : Di?Maio su?Fb: non vogliamo sederci al tavolo con Renzi, Salvini ha tradito italiani, faccia dimettere suoi ministri. M5s-Pd-Misto mobilitano 159 Senatori per il possibile voto. La presidente del Senato: in un momento così delicato il rispetto delle regole è l’unico metro da adottare. Il?Pd mobilita i Senatori, domani tutti presenti

Crisi di governo - oggi la Capigruppo in Senato<br>Casellati : "Unanimità o deciderà l'Aula" : La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha messo le mani avanti a poche ore dall'avvio della conferenza dei Capigruppo al Senato, chiamata oggi a fissare la data del dibattito e del voto sulla mozione di sfiducia nei confronti di Giuseppe Conte presentata dalla Lega.Saranno i Capigruppo oggi a dover trovare un accordo, ma se non ci sarà l'unanimità sarà l'Aula del Senato a decidere e non la stessa Casellati come vociferato ...

Governo - è il giorno della capigruppo del Senato : ecco "i tempi" della crisi | Casellati : senza unanimità decide l’Aula : Dopo la conferenza dei capigruppo del Senato, si capirà meglio la tempistica: 19-20 agosto le date più probabili per la convocazione dell'Aula

Crisi di governo - la diretta – Oggi capigruppo del Senato per il calendario della sfiducia. Casellati : “Senza unanimità - voto in Aula” : E’ il giorno della conferenza dei capigruppo al Senato: la riunione dovrà decidere la tempistica con cui si arriverà al voto della mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E dopo un fine settimana di botte e risposte, proposte di governi di scopo (Renzi), rifiuti (Zingaretti), frenate sulle elezioni (M5s e Beppe Grillo) e desideri di corsa al voto (Salvini), l’attesa è tutta ...

Per il percorso della crisi occhi puntati su Casellati - pronta a far votare il Senato : L’obiettivo è definire il percorso della crisi di Governo, ma potrebbe non bastare la giornata di oggi. Alle 16 è prevista al Senato la conferenza dei capigruppo e gli occhi sono puntati sulla presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati. In una nota, la seconda carica dello Stato chiarisce però da subito che se non ci sarà unanimità fra i presidenti dei Senatori dei partiti non sarà lei, ma ...

Senato : Casellati - Capigruppo unanime - informerò Consulta su seggio M5S : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – “La Conferenza dei Capigruppo, all’unanimità, ha raggiunto un accordo, in base al quale scriverò una lettera al presidente della Corte costituzionale, rappresentando che, su istanza del Senatore Marcucci (capogruppo Pd n.d.r.), ma con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, il provvedimento che riguarda l’attribuzione del seggio vacante in Sicilia e il relativo resoconto sarà ...

Senato - protesta in Aula per assegnazione seggio vacante : Pd occupa banchi del Governo e agita Costituzione. Casellati sospende la seduta : Il Pd occupa i banchi del Governo e la presidente Casellati sospende l’Aula. La protesta arriva dopo la richiesta alla presidenza del Senato di sospendere l’esame della relazione della Giunta per le elezioni sul caso del seggio vacante in Sicilia che spetterebbe al M5s ma per il quale non ci sono candidati nella Regione. La proposta della Giunta è quella di recuperare un seggio in Umbria, proposta che il Pd ritiene ...

**Senato : Casellati convoca Conferenza capigruppo** : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Nulla di fatto ancora al Senato sulla questione del seggio vacante del Movimento 5 stelle. Il presidente, Elisabetta Casellati, ha infatti rinviato ulteriormente la seduta, convocando la Conferenza dei capigruppo. Si attende sempre la risposta di Casellati alla richiesta avanzata dal Pd di trasmettere alla Corte costituzionale un’informativa sull’iter seguito per assegnare ai Cinquestelle il ...

**Senato : Casellati aggiorna seduta alle 16.30** : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha disposto un’ulteriore sospensione della seduta fino alle 16.30. All’ordine del giorno l’esame della decisione della Giunta delle Elezioni di assegnare in un’altra circoscrizione il seggio ottenuto dal Movimento 5 stelle in Sicilia ma non attribuito per mancanza di candidati. Scelta contestata dal Pd, che in un incontro con Casellati ...

Senato : seduta riprenderà alle 15 - delegazione Pd ricevuta da Casellati : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Dopo la protesta che ha portato all’occupazione dell’Aula da parte dei Senatori del Pd con la conseguente sospensione della seduta, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha ricevuto una delegazione composta dal capogruppo Andrea Marcucci e dai vice Franco Mirabelli e Dario Stefano. Al termine dell’incontro Casellati ha aggiornato la seduta alla ripresa pomeridiana delle 15. ...

Senato : Casellati - ‘bene sblocco concorsi’ : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “Sono molto soddisfatta per la decisione oggi assunta in Consiglio di Presidenza di sbloccare il turnover e di riattivare i concorsi. Era un impegno che avevo assunto fin dallo scorso anno per colmare i vuoti di organico e garantire l’efficienza della macchina istituzionale”. Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta Casellati. “I bandi -spiega- riguardano concorsi per 135 ...